إنفوجراف.. تعرف على أنشطة مديريات الزراعة والطب البيطري خلال أسبوع

أصدر مركز المعلومات الصوتية والمرئية التابع لوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، والمكتب الإعلامي للوزارة، العدد رقم ١٤٩ من اصدار: "الزراعة في كل مصر" بالانفوجراف والفيديو، يوضح الجهود والانشطة التي تقوم بها مديريات الزراعة والطب البيطري بمحافظات الجمهورية خلال الفترة من ٤ وحتى ١٠ يونيو الجاري.

وخلال هذا الأسبوع شنت مديرية الطب البيطرى بمحافظة القاهرة، حملاتها الرقابية على أسواق اللحوم، حيث تم ضبط ٣٧ طن لحوم غير صالحة، وتم تحرير ٧٥ محضرًا للمخالفين، كما تم ضبط أختام لحوم مزورة، وأحبار أختام مغشوشة، كما شنت أيضا مديرية الطب البيطري بمحافظة الجيزة، حملات رقابية على أسواق اللحوم حيث تم ضبط 4 أطنان و268 كجم لحوم مذبوحة خارج المجازر الحكومية ومقطعات دواجن وأسماك مملحة ومقطعات ومصنعات لحوم ودوبريهات ودهون حيوانية فاسدة وغير صالحة للاستهلاك الادمي، كما أعلنت المديرية عن رفع درجة الاستعداد القصوى لجميع الاطباء بالمجازر والتفتيش على اللحوم والغاء الاجازات والراحات لجميع العاملين بالمجازر والمعاونين من الإدارات الأخرى، استعدادا لعيد الأضحى المبارك.

وأعلنت مديرية الزراعة بمحافظة القليوبية، مواصلة تقديم التوصيات الفنية، لمزارعي الذرة الشامية، من خلال المتابعة المستمرة والتواجد في الحقول، وتقديم كافة سبل الدعم الفني للمزارعين، كما واصلت مديرية الزراعة بمحافظة المنوفية، المرور على حقول الذرة والقطن ومتابعة أعمال التسوية ضمن مشروع ترشيد استهلاك المياه لمحصول الذرة، وتم عقد لقاء مع المزارعين بالحقول، كما تم ازالة 21 حالة تعدي على الاراضي الزراعية، كذلك شنت مديرية الطب البيطري بمحافظة الدقهلية، حملات على محلات الجزار وثلاجات حفظ اللحوم والمطاعم، حيث تم ضبط 2 طن و300 كجم لحوم وكبده ومصنعات لحوم ودهون حيوانية مجهولة المصدر وكلها غير صالحة للاستهلاك الآدمي.

بينما أطلقت مديرية الطب البيطري بمحافظة الشرقية، قافلة بيطرية مجانية ، بالتعاون مع المجتمع المدني بمركز فاقوس، حيث تم رش وتجريع وترقيم اكثر من 1913 حيوان، وعقد ندوة وعدد من اللقاءات الإرشادية لزيادة الوعي لدى المربين والتوعية بأهمية التأمين على الماشية، كما شنت المديرية 28 حملة تم المرور خلالها على 58 سوق لبيع اللحوم والدواجن والاسماك ومنتجاتهم حيث تم ضبط حوالي نصف طن لحوم ذبح خارج المجازر الحكومية ولحوم مصنعة وكبده ودواجن مفروم وأسماك مخالفة وغير صالحة للاستهلاك الآدمي، كما واصلت أيضا مديرية الزراعة بمحافظة بورسعيد، متابعة حصاد وتوريد محصول القمح، كما تم متابعة الزراعات الصيفية، فضلا عن استقبال اللجنة المشكلة من منطقة القناة وسيناء للمتابعة والإشراف على أعمال المكافحة بالمديرية، كما تم الانتهاء من أعمال التسوية بالليزر للحقول الإرشادية لمحصول الأرز.

فيما واصلت مديرية الزراعة بمحافظة دمياط، متابعة استعدادات الموسم الصيفي لخدمة الزراعات وحسم شكاوى المزارعين وتم التنبيه بضرورة التواصل المستمر لتنفيذ التوصيات الفنية المقررة خاصة في تلك الفترة ومتابعة التجهيزات ومستلزمات الإنتاج الزراعي المختلفة، كذلك عقدت مديرية الزراعة بمحافظة بجنوب سيناء، اجتماعا مع العاملين لمناقشة ما تم خلال الفترة الماضية، كما أعلنت المديرية استمرار أعمال القوافل الزراعية والتواصل الدائم مع المزارعين لنشر الممارسات الزراعية الحديثة، كما تم تجهيز ٤ صوب لزراعتها بالخضر، ومتابعة العمل بالمركز الإرشادي وبئر ابو كلام ومعصرة الزيتون، كما تم توفير كافة الأسمدة والمخصبات الزراعية التي يحتاج إليها المزارعين.

وواصلت أيضا مديرية الطب البيطري بمحافظة الفيوم، المرور على المجازر للإطمئنان على سير العمل بها و جاهزيتها للعمل خلال فترة عيد الأضحى المبارك، كما عقدت مديرية الطب البيطري بمحافظة المنيا، اجتماعا مع الأطباء البيطريين وجميع العاملين بالمديرية، للتعرف على ما يعترضهم من مشاكل قد تعوق سير العمل وتحقيق المزيد من الكفاية والاستعداد لحلول عيد الأضحى المبارك، كما أعلنت مديرية الزراعة بمحافظة البحر الأحمر، توفير الخراف البلدية، لطرحها للبيع للمواطنين بأسعار مخفضة، كأضاحي، كما تم فتح منافذ مديرية الزراعة لتوفير كافة السلع الغذائية واحتياجات المواطنين من اللحوم البلدي والدواجن والأسماك والخضروات والفواكه والمجمدات بأسعار تنافسية في إطار توجيهات الحكومة بتوفير الخدمات واحتياجات المواطنين بأسعار مخفضة.

كما قامت مديرية الطب البيطري بمحافظة سوهاج، بمتابعة استعدادات المجازر وتذليل العقبات، وتوفير كافة احتياجات المجزر للقيام بدوره على أكمل وجه وتم شن حملة مكبرة على محلات الجزارة ومحلات بيع اللحوم والدواجن والأسماك والمرور على الإدارات البيطرية لمتابعة انتظام سير العمل.

يذكر ان مركز المعلومات الصوتية والمرئية، والمكتب الاعلامي للوزارة، يصدران الجمعة من كل اسبوع، انفوجرافا وفيديو باسم: الزراعة في اسبوع، لإلقاء الضوء على ملخص ما تم من انشطة وجهود، بكافة القطاعات والهيئات، التابعة للوزارة، فضلا عن انفوجراف وفيديو كل ثلاثاء باسم: الزراعة في كل مصر، حول أنشطة وجهود القطاع الزراعي، بالمحافظات المختلفة، كما أصدر المركز مؤخرا، سلسلة دليل خدمات وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، والذي يلقي الضوء على الخدمات التي تقدمها الوزارة للمزارع والمربي، كذلك اصدار ارقام في الزراعة، الذي يلقى الضوء على إنجازات القطاع الزراعي بالأرقام، فضلا عن إصداره الأخير MALR مجلة وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي ، الالكترونية الشهرية، الزراعية المتخصصة الاخبارية والمتنوعة.

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