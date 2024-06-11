استعدادا لعيد الأضحى.. التأكد من سلامة المعديات النيلية بالمنيا

تفقد أحمد ثابت نائب رئيس مركز مدينة ديرمواس جنوب المنيا المعديات النيلية بقريتي تل بني عمران والحاج قنديل،

حيث تم التأكد من توافر أطقم الإنقاذ و وسائل الحماية المدنية والتأكد من صلاحيتها، كما تم التأكد من رخص تسيير المعديات ورخص العاملين بها وتواجدهم والتزامهم بواجبهم الوظيفي.

كما شدد نائب رئيس المركز على مشرف البرّ بالالتزام بالحمولة المقررة للمعديات وقواعد السلامة العامة ، موجهاً بعدم التهاون في اتباع تلك القواعد حفاظاً على سلامة المواطنين موجهاً بعدم التهاون في تحصيل أجرة النقل بالمعدية وذلك حفاظاً على المال العام للدولة.

يأتي ذلك تنفيذا لتوجيهات اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا بتكثيف التواجد الميداني والمرور الدوري لمتابعة كافة القطاعات الخدمية بالمركز.

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