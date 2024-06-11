«ios18».. تفاصيل التحديثات الذكية بتقنية الذكاء الاصطناعي لهاتف الآيفون

وقٌعت اتفاقية شراكة مع OpenAI لإدخال بعض وظائف ChatGPT في برمجيات أنظمة ios18 .

وقعت شركة آبل شراكة مع OpenAI لإدخال بعض وظائف Chat GPT في برمجيات أنظمة ios18 والتى تتيح سرعة الاستجابة للتطبيقات مثل الاختصارات الشخصية وظهور الاشعارات حسب الأولوية وأسلوب الرد الذكي والتحكم فى الأدوات .

وفقا لما نشرته وكالة "بلومبرغ" فإن الاتفاقية التي أبرمت مع OpenAI ستسمح لآبل بالحصول على وظائف Chat GPT لتستفيد منها في هواتف آيفون والعديد من أجهزتها الذكية الأخرى.

مميزات دمج برمجيات أنظمة ios18 بالذكاء الاصطناعى:

ستحصل هواتف آبل على العديد من ميزات الذكاء الاصطناعي، مساعدات Chat GPT لها القدرة على تأليف النصوص وكتابة الملخصات أو الشعر وفقا لمواضيع يختارها المستخدم كما يمكن الاستفادة منها في العديد من الأمور الأخرى مثل إنشاء وتعديل الصور .

وكشفت أبل عن استراتيجية الذكاء الاصطناعي التي طال انتظارها عبر مجموعة تطبيقاتها بما في ذلك المساعد الصوتي (سيري) وأعلنت عن شراكة مع Open A I ودمج تطبيق شات جي.بي.تي في أجهزتها .

قد أعلنت أن ميزات الذكاء الاصطناعي المرتبطة بتحديث ios18 ستسمح للمستخدمين بتلخيص النصوص وإنشاء محتوى آخر مثل الرسوم المتحركة المخصصة لأمور منها على سبيل المثال تمني عيد ميلاد سعيد لصديق. بالإضافة إلى أن دمج (تشات جي.بي.تي) في أجهزتها سيكون متاحا في وقت لاحق من هذا العام

ويتتبعه ميزات الذكاء الاصطناعي الأخرى .

تحديث “سيري” بتقنية الذكاء الاصطناعي يمنح ios18 المساعد الصوتي:

يمكن الوصول إلى روبوت الدردشة الذائع الصيت مجانا ولن يتم تسجيل معلومات المستخدمين وإن تحديث (سيري) بتقنية الذكاء الاصطناعي التوليدي يمنح المساعد الصوتي القدرة على التحكم في ميزات التطبيق الفردية.

ونتيجة ذلك تمكنك (سيري) الآن من حذف رسائل البريد الإلكتروني وتحرير الصور لمستخدمي آيفون، وهي تحديثات أثبتت صعوبتها في الماضي حيث يحتاج المساعد إلى فهم نوايا المستخدم الدقيقة وكذلك كيفية عمل التطبيق وأنها ستستخدم مزيجا من المعالجة على الجهاز والحوسبة السحابية؛ لتشغيل ميزات الذكاء الاصطناعي الخاصة بها لتحقيق ذلك.

الأجهزة المتاحة للتحديث :

ومن جانب اخر اضاف المهندس احمد طارق خبير التقنية الدولى أن تحديث ios18 الجديدة المرتبطة بالذكاء الاصطناعى سيشهد تقدم كبير من الذكاء الاصطناعى التوليدي الداخلي للعديد من الأجهزة بدايتنا من اجهزة الاكس ار الى اجهزة 15 برومكس .

اجهزة يتاح لها التحديث