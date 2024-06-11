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الثلاثاء 11 يونيو 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة التعليمية

رئيس جامعة دمياط يقدم واجب العزاء لطالبتين بكلية التمريض

جانب من الحدث
جانب من الحدث
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توجه الدكتور حمدان ربيع رئيس جامعة دمياط اليوم الثلاثاء 11 يونيو 2024  لكلية التمريض لتقديم واجب العزاء والمواساة للطالبتين بالمستوى الثالث بكلية التمريض أميرة حسين حسن الجوهرى، إيمان حسين حسن الجوهرى ، لوفاة والدتهما فجر اليوم، وذلك عقب انتهائهما من أداء الامتحان النهائي للفصل الدراسى الثانى للاطمئنان عليهما ومؤازرتهما مقدماً التعازي لهما ولذويهما في مصابهم الأليم، داعياً الله عز وجل أن يلهمهم جميعاً الصبر والسلوان، رافقه الدكتور محمد عبد الحميد شهاب أمين عام الجامعة.

 

وأكد الدكتور حمدان ربيع دعم الجامعة المادي والمعنوي للطالبتين في المرحلة النهائية للبكالوريوس، وتوفير بيئة تعليمية داعمة لهما، وحرص الجامعة على معالجة أي مشكلات أو عقبات قد تعترض مسيرتهما التعليمية.

الدكتور محمد عبد الحميد المستوي الثالث أمين عام الجامعة تقديم واجب العزاء