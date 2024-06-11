رئيس جامعة دمياط يقدم واجب العزاء لطالبتين بكلية التمريض

توجه الدكتور حمدان ربيع رئيس جامعة دمياط اليوم الثلاثاء 11 يونيو 2024 لكلية التمريض لتقديم واجب العزاء والمواساة للطالبتين بالمستوى الثالث بكلية التمريض أميرة حسين حسن الجوهرى، إيمان حسين حسن الجوهرى ، لوفاة والدتهما فجر اليوم، وذلك عقب انتهائهما من أداء الامتحان النهائي للفصل الدراسى الثانى للاطمئنان عليهما ومؤازرتهما مقدماً التعازي لهما ولذويهما في مصابهم الأليم، داعياً الله عز وجل أن يلهمهم جميعاً الصبر والسلوان، رافقه الدكتور محمد عبد الحميد شهاب أمين عام الجامعة.

وأكد الدكتور حمدان ربيع دعم الجامعة المادي والمعنوي للطالبتين في المرحلة النهائية للبكالوريوس، وتوفير بيئة تعليمية داعمة لهما، وحرص الجامعة على معالجة أي مشكلات أو عقبات قد تعترض مسيرتهما التعليمية.