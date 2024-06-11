الزراعة: تشكيل لجان توعية وإقامة ندوات إرشادية للتعرف على آفات المحاصيل الصيفية

قال الدكتور أحمد رزق رئيس الادارة المركزية لمكافحة الآفات، أنه تم تشكيل لجان توعية وإقامة ندوات إرشادية للتعرف على آفات المحاصيل الصيفية وخاصة محصول الذرة وكيفية معالجتها، من خلال برنامج زمني شملت عدة محافظات منها الغربية، الإسكندرية، المنوفية بمقر المديريات خلال شهر مايو.

وأضاف رزق، أنه تم تشكيل لجنة لمتابعة وحصر الوحدات المصابة بالنمل الأبيض بمديرية الزراعة بأسوان وخاصة القري والمراكز التابعة لها ومناقشة آليات العمل مع مهندسي المكافحة بالوزارة ومنطقة جنوب الصعيد ومهندسي المكافحة بمديرية الزراعة بأسوان للوقوف على أعمال مكافحة النمل الأبيض التحت الأرض وتوفير المبيدات الموصى بها حيث تم تخصيص مبيدات للعلاج بالمجان لمحافظات: اسوان، الأقصر، قنا، البحر الأحمر، سوهاج، أسيوط، الوادي الجديد، الفيوم، الجيزة، الشرقية، الإسماعيلية، شمال وجنوب سيناء، ومحافظة السويس كما تم علاج 243 وحدة تحت اشراف مهندسي المكافحة بمختلف المحافظات.