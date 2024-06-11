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الثلاثاء 11 يونيو 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

الأخبار

الزراعة: برنامج تدريبي للاستخدام الأمثل لجهاز الحقن الهيدروليكي لمكافحة سوسة النخيل

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
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قال الدكتور أحمد رزق رئيس الإدارة المركزية لمكافحة الآفات بوزارة الزراعة، إنه تتم أعمال مكافحة سوسة النخيل والتدريب علي الأجهزة الحديثة، واستمرارا للأنشطة التي تقوم بها الإدارة المركزية لمكافحة الآفات وحرصها الدائم على تنفيذ الفعاليات ومتابعة أعمال سوسة النخيل نظرا للأهمية الاقتصادية والوقوف علي الحالة العامة لزراعات النخيل في مصر والعمل علي تنمية مهارات الفنيين والمعنيين بالزراعة بالمديريات، تم تنفيذ برنامج تدريبي عملي للاستخدام الأمثل لجهاز الحقن الهيدروليكي التي تم توفيره من قبل الوزارة.

وأضاف رزق، أنه تم تنفيذ عدد من الدورات التدريبية والحلقات النقاشية بحضور مسئولي المكافحة بالمديريات ومسئولي التدريب بالشركة الموردة ولجان المكافحة بالوزارة وذلك لشرح طرق استخدام وتشغيل جهاز حقن النخيل المتطور من أجل مكافحة سوسة النخيل وتعريفهم بأهمية وفائدة الجهاز وطرق التطوير الحديثة والعمل بالتوصيات الفنية الصادرة من لجنة المبيدات.

مكافحة سوسة النخيل سوسه النخيل لجنة المبيدات