الليلة.. مهرجان فرق الأقاليم المسرحية يقدم عرض "التحول" و"الطاحونة الحمراء"

يستقبل قصر ثقافة روض الفرج في السادسة مساءً اليوم الثلاثاء، العرض المسرحي "التحول" لفرقة أسيوط، عن رواية فرانز كافكا، إعداد محمود محمد سيد، وإخراج مارك صفوت، وذلك ضمن فعاليات المهرجان الختامي لفرق الأقاليم المسرحية في دورته السادسة والأربعين، المقام برعاية الدكتورة نيفين الكيلاني، وزير الثقافة، وتنظمه الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو البسيوني، في الفترة من 8 إلى 29 يونيو الحالي.

يدور العرض حول رحلتين الأولى للكاتب والكوابيس التي يعيشها وهو يكتب روايته، حيث يجد نفسه متهما وتتم محاكمته، والثانية حول قصة حياة "جريجور سامسا" بطل الرواية.

وتقدم فرقة القاهرة في الثامنة مساءً، على مسرح السامر بالعجوزة العرض المسرحي "الطاحونة الحمراء" عن قصة الأسترالي باز لورمان، كتابة مسرحية أحمد حسن البنا، وإخراج حسام التوني.

يناقش العرض فكرة أنه لا مكان للمشاعر أو الحب في عالم مزدحم بالقسوة يتصارع فيه الجميع من أجل كسب المال وحب التملك، خاصة بعد أن أصبحت الحياة كما الطاحونة التي تدور فتطحن ما يدور بين رحاها دون هوادة.

المهرجان تتكون لجنته التحكيمية من د. ياسر علام، د. جمال ياقوت، د. أيمن الشيوي، د. وليد الشهاوي، مصمم الديكور فادي فوكيه، ومقرر اللجنة المخرج السعيد منسي مدير المهرجان، وتقيمه الإدارة العامة للمسرح برئاسة سمر الوزير، التابعة للإدارة المركزية للشئون الفنية برئاسة الفنان تامر عبد المنعم، ويشارك به 26 عرضا مسرحيا تقدم بالمجان للجمهور، حتى نهاية يونيو الحالي.