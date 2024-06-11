الزراعة: تعليق مصائد ذباب الفاكهة بمزارع القطاع الخاص لدعم الصادرات المصرية

قال الدكتور أحمد رزق رئيس الإدارة المركزية لمكافحة الآفات بوزارة الزراعة، في إطار جهود الدولة بدعم الصادرات المصرية وتشجيع القطاع الخاص باعتباره شريكا أساسيا في التنمية، تم مواصلة تعليق مصائد ذباب الفاكهة بعدد من مزارع القطاع الخاص، وتطبيق إدخال منظومة إرسال البيانات عن طريق برنامج الـ Whats app كأحد النظم الحديثة للتواصل، كذلك تم متابعة أعمال المكافحة والتجهيزات اللازمة لعمليات الرصد من مصائد وفرمانات وشيتات لاصقة ومراجعة إعمال الفاحصين والمتابعين، إضافة إلى تنفيذ حملات تنشيطية في جميع محافظات البرنامج خلال شهر مايو، بعدد 12 لجنة وتم تغطية عدد 30 مركز في (6) محافظات.



وأشار رزق، إلى أنه يتم أيضا متابعة الفاحصين ونقل المهام المسندة من خلال نشر التوعية وضرورية إدخال الاستحداثات الجديدة ومتابعة الرصد وتحديد بؤر الإصابة وكيفية نقل البيانات وضرورة المتابعة من قبل مسئولي المديرية والعمل علي تطوير أداء الفاحصين والمتابعين.



وذكر رئيس الإدارة المركزية أن نسبة الإصابة بذباب الفاكهة بسيطة جدا وانعدمت في بعض المديريات ووصلت نسبة التراجع في تعداد ذباب الفاكهة والخوخ إلى أكثر من 90% مقارنة بالعام السابق.