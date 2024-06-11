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الثلاثاء 11 يونيو 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

فضائيات

مدبولي: انضمام دول من أصحاب الصناديق السيادية الكبيرة إلى بنك التنمية يعزز قدراته

الدكتور مصطفى مدبولي
الدكتور مصطفى مدبولي
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قال الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، إن انضمام أعضاء جدد لبنك التنمية الجديد وتوسيع عضوية مجموعة البريكس سيساهم في تحقيق التوازن المأمول والنظام النقدي العالمي ويعطي ثقلا دوليا للبنك.

وأضاف "مدبولي" في كلمته الافتتاحية لملتقى بنك التنمية الجديد، بالعاصمة الإدارية الجديدة، اليوم الثلاثاء، إن هناك عددًا من الدول المنضمة حديثا تمتلك صناديق سيادية كبيرة ومن كبار منتجي الطاقة، ما يعزز قدراته التمويلية وعملياته في الشرق الأوسط وجنوب إفريقيا وجنوب شرق آسيا.

وتابع، أن  وجود 3 من منتجي الحبوب الرئيسيين في العالم سيعزز الأمن الغذائي العالمي، معربا عن تطلعه لإنشاء أول مكتب إقليمي للبنك في العاصمة الإدارية بمصر ليكون بوابة البنك لإفريقيا وأوروبا وآسيا.

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