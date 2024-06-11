تكريم 377 طالبا في حفل ختام الأنشطة بجامعة سوهاج

كرم الدكتور حسان النعماني رئيس جامعة سوهاج 377 طالبا وطالبة من المتميزين في الأنشطة الطلابية والحاصلين على ٢١٢ مركز متقدم على صعيد المسابقات القمية أو الداخلية على مستوي الجامعة، وذلك خلال احتفالية ختام الأنشطة الطلابية للعام الجامعي ٢٠٢٣ /٢٠٢٤، بحضور الدكتور عبدالناصر يس نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، الدكتور خالد عمران نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور علاء غالب رئيس أسرة طلاب من أجل مصر ورئيس اللجنة المنظمة للحفل، واللواء طارق حافظ مدير الأمن الجامعي، وانتصار أبو الدهب مدير إدارة النشاط الثقافي والفني ومسئول لجنة تنظيم الحفل، إلى جانب نخبة من عمداء الكليات ووكلائها، مديري العموم، ومسئولي إدارات رعاية الشباب بمختلف الكليات، وذلك بقاعة المؤتمرات الكبري بمقر الجامعة القديم.

وأشاد رئيس الجامعة، في بداية كلمته، بالمستوى والموهبة التي أظهرها الطلاب طوال العام وعلى مدار المشاركات الداخلية والخارجية، وما حصدوه من وميداليات، كما أشاد بطلاب “قادرون باختلاف” وما أحرزوه من مراكز متقدمة علي مستوي الجامعات المصرية.

وأكد حرص الجامعة على تنفيذ العديد من الأنشطة الطلابية والمسابقات التى تساهم فى النهوض بالعقل والوجدان لدى الطلاب، وبناء شخصياتهم، وتغيير طرق تفكيرهم وتوظيفها في الحياة اليومية، وكذلك دعم روح التنافس بينهم، وتنمية قدراتهم الذهنية والعملية وتحفيزهم وصقل مواهبهم الإبداعية.

وأشار النعماني، إلى أنه انطلاقاََ من إهتمام الدولة بإنشاء أجيال مؤهلة قادرة على تحمل المسؤولية، وتأكيداً على دور الأنشطة الطلابية في تنمية المجتمع، تسعى الجامعة إلى إتخاذ الأطر التربوية الحديثة لتنفيذ أنشطة مختلفة هدفها تطوير وصقل شخصية الطلبة، من خلال انضمامهم للأنشطة الثقافية، الفنية، الاجتماعية، الرياضية والدينية، ووضع أهداف وخطوات وبرامج مدروسة لاكتشاف مواهب الطلبة والارتقاء بها وتحفيزهم لتحقيق الإبداع، عن طريق انخراطهم بالأنشطة الطلابية وتنمية قدراتهم لبناء شخصية الطالب المثالي، لتحقيق رؤية القيادة السياسية في بناء أجيال الجمهورية الجديدة، ودعا رئيس الجامعة الطلاب ليكونوا رسل بين أسرهم ومجتمعهم، وأن يصبحوا حائط صد ضد كل الأفكار الهدامة، ويساهموا في الرد على كل من تسول له نفسه إطلاق الشائعات والأخبار المغرضة ضد الوطن، متمنياً النجاح والتفوق للطلاب، ناصحاً لهم بالجد والاجتهاد والمشاركة الفاعلة بالأنشطة الطلابية بشكل متواصل.

ومن جانبه هنأ الدكتور عبدالناصر يس، الطلاب المكرمين لما حققوه من مراكز متقدمة، موجهاً شكره للمسؤولين عن إدارات رعاية الشباب وإسهاماتهم في تنظيم النشاطات المختلفة خاصة الرياضية والكشفية (الجوالة)، والمعسكرات، والتي تعمل على تعزيز تفاعل الطلاب مع المجتمع الخارجي والمؤسسات الشبابية والتربوية، مؤكداً على حرص إدارة الجامعة على تهيئة مناخ جامعي مناسب لممارسة الأنشطة المختلفة، وإتاحة الفرصة لأكبر عدد ممكن من الطلبة لتحقيق رغباتهم وهواياتهم بأنواعها المختلفة واكتشاف مواهبهم وقدراتهم، لتنمية الطاقات المبدعة لدى الطلبة، مما يسهم في تطويرهم سلوكياً، معرفياً ووجدانياً، ونقل أفكارهم إلى الواقع والتطبيق العلمي والعملي في مختلف المجالات، تطبيقاََ لدورها الأكاديمي والتربوي، مذكراََ أبناؤه الطلاب بالفخر كونهم ينتمون للدولة المصرية، فمصر جاءت وجاء بعدها التاريخ.

جدير بالذكر أن الحفل تضمن عددا من الفقرات الفنية الحائزة على جوائز ومراكز متقدمة، والتى شملت غناء، إلقاء شعر، عزف منفرد، استعراض لفريق الفنون الشعبية، هذا بالإضافة إلى عرض فيديو توضيحي عن الأنشطة الطلابية التى تم تنفيذها هذا العام والحاصلة على مراكز، وفيديو خاص يبرز دور الجامعة فى دعم الطلاب القادرون باختلاف ورعاية المتميزين والموهوبين منهم، من إعداد فريق عمل المركز الإعلامى بالجامعة.