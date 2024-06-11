مدبولي: نسعى لتوفير مناخ آمن للاستثمار ونتطلع لمزيد من التعاون بالعملة المحلية

أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن مصر سعت خلال الفترة الماضية لمواجهة الأزمة العالمية واتخاذ خطوات جادة لخفض التضخم والدين وزيادة مشاركة القطاع الخاص، حيث عملت مصر على تنفيذ سياسة ملكية الدولة وتوفير الحماية للفئات محدودة الدخل، وأن الإجراءات الاقتصادية التي اتخذتها الدولة انعكست بشكل إيجابي على تصنيف مصر الائتماني.

وقال "مدبولي" في كلمته الافتتاحية لملتقى بنك التنمية الجديد، بالعاصمة الإدارية الجديدة، اليوم الثلاثاء، إن مصر عملت على تقليل نسبة الدين، ودعم مرونة الاقتصاد، والعمل على زيادة الصادرات وتقليل الواردات، بجانب توفير مناخ آمن للاستثمار، موضحًا أن هناك إشادات بما قامت به الدولة المصرية، في ظل الظروف التي مر بها العالم.

وتابع: "نتطلع للمزيد من التعاون من أجل التعامل بالعملة المحلية، وأن يكون هناك بيئة داعمة للاقتصاديات الناشئة".