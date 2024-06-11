طالب يشرع فى قتل ميكانيكي بأكتوبر

تباشر النيابة العامة بأكتوبر التحقيقات حول اتهام طالب بالشروع فى قتل ميكانيكي بسبب خلافات مالية.

وطلبت النيابة التحريات حول الواقعة كما استعلمت عن الحالة الصحية للميكانيكي وطلبت تقرير مفصل حول حالته الصحية والاصابات التى لحقت به.

البداية كانت بتلقى الأجهزة الأمنية بأكتوبر إخطارا من مستشفى زايد مفادة وصول أحد الاشخاص مصاب إصابات خطيرة، على الفور انتقلت الأجهزة الأمنية لمحل البلاغ وبعمل التحريات تبين أن المصاب يعمل ميكانيكي.

واضافت التحريات، أنه نشبت مشاجرة بينه وبين آخر "طالب" بسبب خلافات مالية، قام على إثرها الأخير بإخراج سلاح ابيض و اشهاره بوجه المصاب وطعنة عدة طعنات بالجسد، على الفور تم نقل المصاب إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.

و تم ضبط المتهم و بمواجهته بما اسفرت عنه التحريات اعترف بارتكاب الواقعة، و تمت إحالته إلى النيابة العامة التى باشرت التحقيق.