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الثلاثاء 11 يونيو 2024
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة التعليمية

جامعة حلوان الأهلية تكرم أبناءها من حفظة القرآن الكريم والأحاديث النبوية الشريفة

طلاب جامعة حلوان
طلاب جامعة حلوان الأهلية
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أقامت إدارة رعاية الشباب بجامعة حلوان الأهلية حفلا لتكريم الطلاب الفائزين فى المسابقات التى أقامتها خلال الفصل الدراسي الثاني، وشملت مسابقة حفظ القرآن الكريم، ومسابقة حفظ الأحاديث النبوية الشريفة، ومسابقة الشطرنج.

وأكد الدكتور السيد قنديل اهتمامه بتنمية وعي الطلاب على كافة المستويات، والحرص على تشجيعهم للمشاركة في أنشطة الجامعة المختلفة ودمجهم في الحياة الجامعية، وأكد أن الجامعة بها نادي يوفر العديد من الأنشطة الرياضية للطلاب، وأن العام الدراسي القادم سيشهد العديد من الفعاليات والأنشطة الطلابية. كما أعرب عن سعادته بمستوى طلاب جامعة حلوان الأهلية.

وحصد الطلاب التالي أسماؤهم المراكز الثلاثة الأولى بمسابقة حفظ القرآن الكريم:

١- محمود عماد الدين محمود (حفظ القرآن الكريم كاملا)

٢- محمود محمد إبراهيم (حفظ نصف القرآن الكريم)

٣- حبيبة سيد حامد ( حفظ ١٠ أجزاء من القرآن الكريم)

فيما حصد الطلاب التالي أسماؤهم المراكز الثلاثة الأولى بمسابقة حفظ الأحاديث النبوية الشريفة:

١- عمرو عبد المنعم سنوسي

٢- نور عادل فوزي

٣- نورا أشرف عبد الرحمن

وحصد الطلاب التالي أسماؤهم المراكز الثلاثة الأولى بمسابقة الشطرنج:

١- يوسف وحيد شوقي

٢- أحمد سيف الإسلام

٣- زياد حسين رجب

وتسلم الطلاب الفائزون شهادات تقديرية ومبلغا ماليا، والتقطوا بعض الصور التذكارية مع منظمي الحفل.

أقيم الحفل وتكريم الطلاب الفائزين تحت رعاية الدكتور حسام رفاعي نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم والطلاب، وبحضور الأستاذ حسين زغلول مدير عام إدارة شؤون التعليم والطلاب، والأستاذ محمد حسين مدير شؤون الطلاب، وفضيلة الإمام عبدالله فتحي مندوب وزارة الأوقاف ومحكم المسابقات الدينية بالجامعة، وفضيلة الشيخ هشام رمضان مسؤول الدعوة والإرشاد الديني بالجامعة.

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