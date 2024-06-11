مدبولي: مصر اتخذت خطوات جادة خلال الفترة الماضية لمواجهة الأزمة العالمية وخفض التضخم

قال الدكتور مصطفي مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إن ملتقى بنك التنمية الجديد يأتي في مرحلة دقيقة للغاية على خلفية تطورات إقليمية ودولية خطيرة كان لها أثرها السلبي على العديد من الاقتصاديات الدول الكبرى وغيرها، ومن هنا يأتي دور بنك التنمية الجديد لدعم الدول الأعضاء .

وأضاف "مدبولي" في كلمته الافتتاحية لملتقى بنك التنمية الجديد، بالعاصمة الإدارية الجديدة، اليوم الثلاثاء: "نتطلع لمزيد من الأمل إلى الخطط المستقبلية للبنك والاستفادة من الأليات المبتكرة والدعم المحلي الذي يضيفه البنك".

وتابع، أن مصر سعت خلال الفترة الماضية لمواجهة الأزمة العالمية واتخاذ خطوات جادة لخفض التضخم والدين وزيادة مشاركة القطاع الخاص.

وأردف، رئيس الوزراء أن الإجراءات الإصلاحية ساعدت في تعديل مؤسسات التمويل الدولية نظرتها للاقتصاد المصري، مؤكدًا أن المؤتمر فرصة مواتية لعرض أهم جهود التنمية في مصر.