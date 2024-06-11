أسراب الجراد تهاجم مصر من الحدود السودانية و"الزراعة" تتصدى

وجه السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، قطاع الخدمات الزراعية والمتابعة والإدارة المركزية لمكافحة الآفات الزراعية بمواصلة وتكثيف حملات المرور والمتابعة الميدانية والحقلية، لدعم المزارعين بمختلف محافظات الجمهورية، وتقديم التوصيات اللازمة للمزارعين، في إطار الدعم الفني الذي تقدمه الوزارة لهم.

وشدد القصير، على ضرورة الاهتمام بالمحاصيل الحقلية التصنيعية والتصديرية الهامة والوقوف على الحالة العامة للزراعات الصيفية، فضلا عن العمل الجاد ونشر الحملات المرورية على محافظات الجمهورية ومتابعة الزراعية الصيفية والتسويقية.

من جانبه أوضح رئيس الإدارة المركزية للمكافحة أنه تم وضع برنامج زمني بدءا من 5/10 حتى 14/6/2024 يشمل جميع محافظات الجمهورية، ضمن أعمال الإدارة العامة لمكافحة القوارض، عقب إزالة المحاصيل الشتوية، حيث تم توفير جميع المبيدات من مبيد زنك وطعوم مسيلات لجميع المحافظات للحملة الشاملة عقب حصاد المحاصيل الشتوية، كما تم إرسال منشور دوري إلى جميع مديريات الزراعة بخصوص حصر بؤر الإصابة بالفئران، وجاري العلاج الموسع لبؤر الإصابة عقب حصاد المحاصيل الصيفية وخلو الأرض من الزراعات وبعض التعليمات الفنية الخاصة بمكافحة القوارض.



وأضاف أنه تم تنفيذ عدد من الحقول الإرشادية للمزارعين واللقاءات القروية لربات المنازل للتوعية لمكافحة القوارض، جار الاستمرار في تلك الحملات المرورية خلال الأسابيع القادمة.



وقال رئيس الإدارة المركزية لمكافحة الآفات إن هناك رجال مجهولين من رجال الإدارة العامة لشئون الجراد والطيران الزراعي تعمل في ظل ظروف مناخية صعبة شتاءً وصيفاً في مكافحة الجراد خصوصاً الأسراب التي هددت البلاد خلال الفترة السابقة وحتى الآن، حيث تصدت الإدارة لـ106 أسراب من أسراب الجراد ومازالت الإدارة تعمل الآن في تمشيط ومسح واستكشاف ومكافحة الجراد في مساحات شاسعة جداً بمحافظة البحر الأحمر وأسوان وحتى الآن الوضع تحت السيطرة ولم تتأثر أي من الزراعات الشتوية أو الصيفية بأي أضرار على المحصول، لافتا إلى أن وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي عملت جاهدة على توفير الدعم اللازم للتصدي لهذه الأسراب القادمة من الحدود السودانية.

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