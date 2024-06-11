رئيس الوزراء: ملتقى بنك التنمية الجديد فرصة مهمة لعرض المبادرات التنموية بمصر

قال الدكتور مصطفي مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إن ملتقى بنك التنمية الجديد يمثل فرصة بعرض أهم المبادرات التنموية فى مصر والتقدم فى التنمية المجتمعية ومكافحة الفقر وجهود الحكومة مع القطاع الخاص.

ونقل "مدبولي" في كلمته الافتتاحية بملتقى بنك التنمية الجديد، بالعاصمة الإدارية الجديدة، اليوم الثلاثاء، تحيات الرئيس عبد الفتاح السيسي وتمنياته بأن يكون هذا المحفل الهام مثمرا وبناءً؛ لخدمة كل الدول الأعضاء فى تحالف البريكس وبنك التنمية الجديد.

وتابع: أن هذا الملتقى يأتي في مرحلة دقيقة للغاية على خلفية تطورات إقليمية ودولية خطيرة كان لها أثرها السلبي على العديد من الاقتصاديات الدول الكبرى وغيرها، ومن هنا يأتي دور بنك التنمية الجديد لدعم الدول الأعضاء.

وأردف: "نتطلع لمزيد من الأمل إلى الخطط المستقبلية للبنك والاستفادة من الآليات المبتكرة والدعم المحلي الذي يضيفه البنك".