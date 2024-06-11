زي النهارده.. تشييع جثمان رونالد ريجان الرئيس الـ40 لأمريكا

تمتلئ صفحات التاريخ منذ قرون وحتى العصر الحديث، بالأحداث التي وقعت في مثل هذا اليوم، الحادي عشر من يونيو، والذي صادف العديد من المناسبات الاجتماعية والسياسية المهمة.

ونستعرض في السطور التالية، مجموعة من الأحداث المهمة والمميزة التي شهدتها العديد من دول العالم في مثل هذا اليوم، ومن أبرزها:

1770 - المستكشف البريطاني جيمس كوك يكتشف «الحيد المرجاني العظيم» على سواحل أستراليا، وهو أكبر تجمع للشعاب المرجانية في العالم.

1776 - «الكونجرس القاري» وهو الكيان التشريعي للمستعمرات الأمريكية التي كانت تابعة للسيطرة البريطانية ينهي مشروع إعلان الاستقلال الأمريكي.

1932 - محمد علي العابد يتسلم رئاسة سوريا.

1937 - جوزيف ستالين يعدم ثمانية من جنرالات الجيش بتهمة الخيانة العظمى.

1943 - الحامية الإيطالية على بانتليريا تستسلم بعد تعرضها لقصف جوي ثقيل وذلك في الحرب العالمية الثانية، وهي أول أرض استولت عليها القوة الجوية وحدها.

1951 - البرتغال تعلن اعتبار موزمبيق الأفريقية جزء من الأراضي البرتغالية باعتبارها إقليمًا فيما وراء البحار.

1964 - الحكم على الزعيم الأفريقي نيلسون مانديلا بالسجن مدى الحياة.

1970 - القوات الأمريكية تغادر «قاعدة هويلس» الليبية بعد نحو 25 عامًا من احتلالها بعد طردها للقوات الإيطالية والألمانية منها في أعقاب الحرب العالمية الثانية.

1971 - الولايات المتحدة تلغي القطيعة الاقتصادية مع الصين والتي دامت 21 سنة.

1982 - سوريا وإسرائيل توافقان على وقف إطلاق النار في البقاع اللبناني بعد حوالي خمسة أيام من القتال الشرس بين الجانبين في إطار الاجتياح الإسرائيلي للبنان.

2004- تشييع جثمان الرئيس الأمريكي الأربعين رونالد ريجان، بعد أن عانى من مرض آلزهايمر لمدة 10 سنوات، وكان ريجان أول رئيس أمريكي سابق يموت منذ ريتشارد نيكسون في عام 1994.

2009 - منظمة الصحة العالمية تعلن مرض إنفلونزا الخنازير وباء عالمي.

2016 - مقتل 16 شخصاً على الأقل وإصابة 35 آخرين في تفجيرين انتحاريين بمنطقة السيدة زينب في ريف دمشق، الأول نفذه انتحاري بحزام ناسف والثاني بسيارة مفخخة.

2017 - الناخبون في بورتوريكو يصوتون لحصول الجزيرة حالة ولاية ضمن الولايات المتحدة، وقد فاز اختيار الولاية بسهولة بنسبة 97.18% من الأصوات، بينما حصد خيار الاستقلال الكامل 1.50% من الأصوات، أمَّا خيار بقاء الحال على ما هو عليه فقد حصد 1.32% من الأصوات فقط.