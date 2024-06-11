محافظ المنيا يتابع سير العمل بمشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"

تابع اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا نسب تنفيذ مشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بهدف النهوض بمستوى معيشة المواطنين في القري الأكثر احتياجاً وتطوير الخدمات الأساسية المقدمة للمواطنين وتوفير خدمات الصرف الصحي ومياه الشرب والعمل على خفض معدلات الفقر وتوفير فرص عمل لائقة في تلك القري للمرأة المعيلة والشباب.

وتنفيذاً لتلك التوجيهات تفقد الدكتور رجب قياتي رئيس مركز ومدينة ديرمواس اليوم الثلاثاء توسعات محطة معالجة مياه الصرف الصحي بقرية تانوف، والمقامة على مساحة 17 فدان تقريباً، وتخدم حوالي 20 قرية من قرى ديرمواس،

حيث تفقد رئيس المركز الأعمال المدنية للمحطة والتي بلغت نسبة تنفيذ الأعمال بها حوالي 50%، والتي تشمل ( المدخل، الإدارة ، المصافي، أحواض التهوية، أحواض التجفيف والبالغ عددها حوالي 39 حوض تجفيف، أحواض الترسيب، أحواض تركيز الحمأة، المخزن، الورشة، المعمل).

وجاءت الجولة التفقدية لرئيس المركز بهدف تسريع منظومة العمل وتذليل المعوقات الخاصة بمشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" والوقوف على نسب التنفيذ الفعلية على أرض الواقع لإحداث تغيير جوهري في مستوى الحياة المعيشية للمواطنين بمركز ديرمواس والارتقاء بالخدمات المقدمة لهم في ضوء أهداف ومحاور الجمهورية الجديدة.

وأشاد رئيس المركز بالتنسيق المستمر بين الأجهزة التنفيذية والجهات القائمة بتنفيذ أعمال مشروعات المبادرة الرئاسية حياة كريمة والتي ساهمت في ارتفاع معدلات الإنجاز للمشروعات على أرض الواقع.

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