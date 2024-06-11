"صحة مطروح": تنظيم قافلة طبية مجانية بقرية الزيات.. غدا

قال وكيل وزارة الصحة بمحافظة مطروح، الدكتور مبروك سالم، اليوم الثلاثاء، إن إدارة القوافل العلاجية بالمديرية ستدفع بقافلة طبية مجانية لخدمة أهالي قرية الزيات ومنطقة أولاد الشايط التابعتين لإدارة مرسى مطروح الصحية؛ وذلك يومي الأربعاء والخميس 12 و13 يونيو الجاري.

وأوضح الدكتور مبروك سالم، وكيل وزارة الصحة بمحافظة مطروح، أن القافلة تأتي تنفيذا لتعليمات الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان، وتوجيهات اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، بتقديم الخدمات الصحية وصرف العلاج بالمجان والوصول إلى المواطنين في المناطق والقرى والتجمعات الأكثر احتياجا، وفي إطار توجيهات القيادة السياسية بتوسيع مظلة الحماية الاجتماعية وتوفير حياة كريمة للمواطنين، وتتضمن أعمال القافلة الطبية، الكشف والعلاج بالمجان للتخصصات الطبية المختلفة.

وكيل صحة مطروح: القافلة تقدم الخدمات الطبية والعلاجية لأهالي قرية الزيات

وأشار وكيل وزارة الصحة بمحافظة مطروح، إلى أنه تم إعداد وتجهيز كل ما يخص القافلة لخدمة أهالينا بقرية الزيات والتجمعات التابعة لها، وأن القافلة يجرى تنفيذها تحت إشراف الدكتور حجازي أحمد منسق القوافل العلاجية، وتضم العديد من التخصصات منها (الأطفال - الباطنة – الجراحة - الأسنان - وأمراض النساء والتوليد- التثقيف الصحى) بواسطة نخبة من الأطباء المهرة والمتخصصين، بالإضافة إلى تقديم الخدمات الطبية من إجراء الفحوصات المعملية والأشعة اللازمة وصرف العلاج للمواطنين بالمجان وتحويل الحالات التي تحتاج لاستكمال العلاج للمستشفيات، بالإضافة لعمل ندوات التوعية الصحية لأهالي الزيات واستطلاع آراء بعض المواطنين تجاه الخدمات المقدمة لهم.

وكيل صحة مطروح يشيد بجهود الدولة في إطلاق الحملات والمبادرات والقوافل الطبية

وأكد سالم، أن هذه القوافل الطبية تأتي ضمن الجهود التي تبذلها وزارة الصحة المصرية في توفير الرعاية الصحية للمواطنين في نطاق محافظة مطروح، وتنفيذاً لرؤية القيادة السياسية وفق تعليمات الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان، مضيفًا أن جهود الدولة واضحة في إطلاق الحملات والمبادرات والقوافل الطبية في كل قرى ومراكز المدن الثمانية بمحافظة مطروح وتوفير العلاج اللازم للمرضى وكل متطلباتهم الصحية، مؤكدا العمل على دعم وخدمة المواطنين في شتى المجالات والمجال الصحى على وجه الخصوص من أجل راحتهم وشعورهم بالرضا التام.

ندوات توعية وتثقيف تتضمن نشر الوعى بالقضية السكانية لأهالي قرية الجفيرة الزيات

وأشار وكيل وزارة الصحة، إلى أن ندوات التوعية والتثقيف تتضمن نشر الوعى بالقضية السكانية وتحقيق الأهداف المرجوة من الاستراتيجية القومية للسكان والتنمية، واستمرارًا لتنفيذ توجيهات القيادة السياسية للنهوض بمستوى الخدمة الطبية وبذل أقصى الجهود لتوفير الخدمة الطبية التشخيصية والعلاجية لجميع المواطنين وبصفة مستدامة.