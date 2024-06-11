حملات تموينية تفتيشية على محال الجزارة بالعاشر من رمضان

وجه الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، اليوم الثلاثاء، تعليماته لفايزة عبد الرحمن وكيل وزارة التموين بالشرقية بالتنسيق مع مباحث التموين وجهاز حماية المستهلك ومديرية الصحة والطب البيطري والجهات الرقابية بتكثيف الحملات التفتيشية والرقابية المفاجئة على الأنشطة التجارية المختلفة للتأكد من التزام أصحابها بالاشتراطات التموينية ومراجعة تراخيصها والتأكد من وصول الدعم لمستحقيه وإتخاذ الإجراءات القانونية حيال غير الملتزمين.

وشنت إدارة التموين بالعاشر من رمضان حملة برئاسة المهندس مصطفى عبدالقادر وأسفرت الحملة عن تحرير محاضر للمخالفين وجاءت علي النحو التالي:-

تحرير المحضر رقم 3051 جنح ثان العاشر ضد صاحب سوبر ماركت لبيعه سجائر بأزيد من السعر الرسمى.

تحرير المحضر رقم 3052 جنح ثان العاشر ضد صاحب محل بقاله لبيعه سجائر بأزيد من السعر الرسمى وتم التحفظ على 130 علبة سجائر محلية.

تحرير المحضر رقم 3053 جنح ثان العاشر ضد صاحب سوبر ماركت لبيعه سجائر بأزيد من السعر الرسمى وبدون فواتير وتم التحفظ على 210 علب سجائر محلية وأجنبية.

تحرير المحضر رقم 3054 جنح ثان العاشر ضد صاحب محل أدخنة لبيعه سجائر بأزيد من السعر الرسمى وتم التحفظ على 30 علبة سجائر محلية.

تحرير المحضر رقم ٢٣٤٨ جنح ثالث العاشر ضد صاحب محل أدخنة لبيعه سجائر أزيد من السعر الرسمى.

تحرير محضر رقم ٢٣٤٩ جنح ثالث العاشر ضد صاحب سوبر ماركت لبيعه سجائر بأزيد من السعر الرسمى وحيازته عدد ٢٤٠ علبة سجائر مختلفة الأنواع مجهولة المصدر.

تحرير محضر رقم ٢٣٥٠ جنح ثالث العاشر ضد صاحب كشك سجائر لبيعه سجائر بازيد من السعر الرسمى وحيازته عدد ٢٥٠ علبة سجائر محلية مجهولة المصدر.

كما تم الاشتراك مع حملة الطب البيطرى بالعاشر و حملة الإدارة الصحية وتم تحرير المحاضر الأتيه :-

تحرير المحضر رقم ٦٥٤٨ لضبط عدد ١٠كجم للحم بقرى بالعظم داخل محل جزارة للذبح خارج المجازر الحكومية.

تحرير المحضر رقم ٦٥٤٩ لضبط عدد ١٥ كجم للحم بقرى بالعظم ذبح خارج المجازر الحكومية لأحد مزارع توزيع اللحوم.

تحرير المحضر رقم ٦٥٥٠ عدد١٠ كجم للحم بقرى بالعظم داخل محل جزارة للذبح خارج المجازر الحكومية.

تحرير محضر ٢٣٢٤ ضد ك.م.ن لضبط عدد ٤٧ كجم لحوم داخل ثلاجة شركة صناعات غذائية بها تغير فى الخواص وغير صالحة للاستهلاك الآدمى.

تحرير محضر رقم ٢٣٢٥ لضبط عدد ٢٠ كجم لحم جملى محل جزارة للذبح خارج المجازر الحكومية.

حملات تفتيشة علي محال الجزارة بالعاشر من رمضان

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