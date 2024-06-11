خلافات الصين وباكستان الحدودية على رأس أولويات حكومة مودي الجديدة بالهند

قال وزير الخارجية الهندي سوبراهمانيام جيشانكار، اليوم الثلاثاء، بعد توليه منصبه لولاية ثانية على التوالي، إن الهند تركز على إيجاد حلول لقضايا الحدود العالقة مع الصين والأمن الحدودي مع باكستان، التي أدت إلى توتر العلاقات بين نيودلهي والبلدين منذ فترة طويلة.

وأضاف جايشانكار، أن "العلاقات والمشكلات مع الصين وباكستان مختلفة، فيما يتعلق بالصين، لا تزال هناك بعض القضايا على الحدود وينصب تركيزنا على كيفية حلها".

وتابع: "مع باكستان، نرغب في إيجاد حل لقضية الإرهاب عبر الحدود المستمرة منذ سنوات، لا يمكن أن تكون هذه سياسة حسن الجوار".

وهنأ رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف وشقيقه الأكبر ورئيس الوزراء السابق نواز، عبر منصة "إكس"، رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي، بعدما أدى، الأحد، اليمين الدستورية لولاية ثالثة في حفل كبير أقيم في قصر راشتراباتي بهافان، القصر الرئاسي في نيودلهي، حضره زعماء 7 دول إقليمية، ما يؤكد سياسة "الجوار أولاً" التي تنتهجها الحكومة.