رئيس الحكومة المغربية يشارك بمؤتمر "الاستجابة الإنسانية الطارئة في غزة"

وصل رئيس الحكومة المغربية عزيز أخنوش، اليوم الثلاثاء الى العاصمة الاردنية عمان لتمثيل العاهل المغربي الملك محمد السادس في المؤتمر الدولي رفيع المستوى حول الاستجابة الإنسانية الطارئة في غزة، والذي ينعقد في منطقة البحر الميت ( جنوب عمان) بالأردن.

ويهدف المؤتمر الذي تنظمه الأردن ومصر ومنظمة الأمم المتحدة، تحت شعار "نداء للعمل: مساعدة إنسانية عاجلة لغزة"، إلى تحديد سبل تعزيز استجابة المجتمع الدولي للكارثة الإنسانية في قطاع غزة.

ومن المقرر أن يشارك في المؤتمر الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، وقادة دول ورؤساء حكومات أكثر من 75 دولة، فضلا عن ممثلي المنظمات الإنسانية والمؤسسات المالية الدولية.

