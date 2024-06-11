مرتفعة 34%.. 2.1 مليار دولار قيمة صادرات الصناعات الغذائية في 4 أشهر

الثلاثاء 11/يونيو/2024 - 12:13 م

أعلن المجلس التصديري للصناعات الغذائية برئاسة المهندس هانى برزى

عن تطور صادرات الصناعات الغذائية المصرية خلال الأشهر الأربعة الأولى من عام 2024.

وكشف تقرير المجلس الصادر اليوم الثلاثاء ، أن صادرات الصناعات الغذائية خلال الأشهر الأربعة الأولى من عام 2024 بلغت 2.1 مليار دولار، محققة نسبة نمو قدرها 34% وقيمة نمو 542 مليون دولار مقارنة بصادرات نفس الفترة من عام 2023، التي بلغت 1.6 مليار دولار. تُعد هذه أعلى قيمة صادرات وأكبر نسبة نمو يحققها القطاع خلال تلك الفترة مقارنة بالبيانات التاريخية المسجلة.

صادرات شهر يناير 2024 بلغت 482 مليون دولار بنسبة نمو في القيمة 31% مقارنة بصادرات شهر يناير 2023 التي بلغت 368 مليون دولار. صادرات شهر فبراير 2024 بلغت 545 مليون دولار بنسبة نمو في الصادرات 41% مقارنة بصادرات شهر فبراير 2023 التي بلغت 387 مليون دولار. صادرات شهر مارس 2024 بلغت 592 مليون دولار، محققة نسبة نمو في القيمة 33% مقارنة بصادرات مارس 2023 التي بلغت 445 مليون دولار. وصادرات شهر إبريل 2024 بلغت 504 مليون دولار بنسبة نمو 32% مقارنة بصادرات إبريل 2023 التي بلغت 381 مليون دولار.

تربعت الصادرات إلى الدول العربية على قائمة أهم المجموعات الدولية المستوردة للأغذية المصنعة المصرية خلال الأشهر الأربعة الأولى من عام 2024، بقيمة 1126 مليون دولار، تمثل 53% من إجمالي الصادرات الغذائية، محققة نسبة نمو في القيمة 35%. يليها الاتحاد الأوروبي بقيمة 454 مليون دولار بنسبة نمو 60% وتمثل 21% من إجمالي الصادرات. الدول الأفريقية غير العربية بقيمة 153 مليون دولار وتمثل 7% من إجمالي الصادرات، وحققت نسبة نمو في قيمة الصادرات بلغت 22%. الولايات المتحدة الأمريكية بقيمة 95 مليون دولار وتمثل 5% من إجمالي الصادرات، محققة نسبة نمو بلغت 29%. باقي المجموعات الدولية بقيمة 294 مليون دولار، والتي تمثل 14% من إجمالي الصادرات الغذائية المصرية خلال نفس الفترة، محققة نسبة نمو 12%.

أما بالنسبة لأهم دول العالم المستوردة للصناعات الغذائية خلال الأشهر الأربعة الأولى من عام 2024، فقد احتلت المملكة العربية السعودية المركز الأول بقيمة صادرات 166 مليون دولار بنسبة نمو قدرها 11%. يليها السودان بقيمة 140 مليون دولار ونسبة نمو 162%. فلسطين بقيمة 127 مليون دولار ونسبة نمو 63%. ليبيا بقيمة 105 مليون دولار ونسبة نمو 19%. الولايات المتحدة الأمريكية بقيمة 95 مليون دولار ونسبة نمو 29%. هولندا بقيمة 88 مليون دولار محققة نسبة نمو 92%. الجزائر بقيمة 88 مليون دولار محققة نسبة نمو 58%. إسبانيا بقيمة 85 مليون دولار ونسبة نمو 156%. إيطاليا بقيمة 81 مليون دولار ونسبة نمو 19%. وفي المركز العاشر الأردن بقيمة 74 مليون دولار ونسبة نمو 15% بالمقارنة بصادرات نفس الفترة عام 2023.

كما احتلت السودان قائمة أهم الدول التي حققت أعلى قيمة نمو في الصادرات خلال الأشهر الأربعة الأولى من عام 2024 مقارنة بنفس الفترة من عام 2023، بقيمة صادرات 140 مليون دولار وقيمة نمو في الصادرات 86 مليون دولار. يليها إسبانيا بقيمة صادرات 85 مليون دولار وقيمة نمو في الصادرات 52 مليون دولار. فلسطين بقيمة صادرات 127 مليون دولار وقيمة نمو في الصادرات 49 مليون دولار. هولندا بقيمة صادرات 88 مليون دولار وقيمة نمو في الصادرات 42 مليون دولار. المغرب بقيمة صادرات 71 مليون دولار وقيمة نمو 39 مليون دولار. الجزائر بقيمة صادرات 88 مليون دولار وقيمة نمو في الصادرات 32 مليون دولار. الولايات المتحدة الأمريكية بقيمة صادرات 95 مليون دولار وقيمة نمو بلغت 22 مليون دولار. كازاخستان بقيمة صادرات 54 مليون دولار وقيمة نمو بلغت 19 مليون دولار. تونس بقيمة صادرات 37 مليون دولار وقيمة نمو بلغت 19 مليون دولار. وفي المركز العاشر ليبيا بقيمة صادرات 105 مليون دولار وقيمة نمو بلغت 16 مليون دولار بالمقارنة بصادرات نفس الفترة من عام 2023.

بالنسبة لأهم السلع الغذائية المصدرة خلال الأشهر الأربعة الأولى من عام 2024، فقد تصدرت القائمة صادرات مركزات صناعة المشروبات الغازية بقيمة 227 مليون دولار وبنسبة نمو 25% مقارنة بصادرات نفس الفترة من عام 2023. يليها الدقيق والنشاء بقيمة 197 مليون دولار، محققة نسبة نمو 144%. الفراولة المجمدة بقيمة 150 مليون دولار ونسبة نمو 25%. السكر بقيمة 135 مليون دولار ونسبة نمو 0%. زيوت طعام بقيمة 100 مليون دولار ونسبة نمو 171%. الزيتون المخلل والمصنع بقيمة 97 مليون دولار ونسبة نمو 125%. عصائر بقيمة 94 مليون دولار ونسبة نمو 102%. خضار مجمد بقيمة 87 مليون دولار ونسبة نمو 19%. محضرات من الحبوب وبسكويت بقيمة 81 مليون دولار ونسبة نمو 30%. محضرات خضر بقيمة 69 مليون دولار ونسبة نمو 30%. 30%.

ثانياً: أداء صادرات قطاع الصناعات الغذائية خلال فترة مجلس الإدارة الحالي من يناير 2020 إلى إبريل 2024:

إجمالي صادرات الصناعات الغذائية المصرية خلال الفترة من يناير 2020 إلى إبريل 2024 بلغ 19.2 مليار دولار. بلغت صادرات عام 2020 حوالي 3.4 مليار دولار، وصادرات عام 2021 بلغت 4.1 مليار دولار، صادرات عام 2022 بلغت 4.5 مليار دولار، صادرات عام 2023 بلغت 5.1 مليار دولار، وصادرات الأشهر الأربعة الأولى من عام 2024 بلغت 2.1 مليار دولار .