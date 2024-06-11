صحة المنيا تقدم الخدمات العلاجية لـ 1473 خلال قافلة طبية مجانية بدمشاو هاشم

قال اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، إن مديرية الصحة تواصل تنفيذ القوافل الطبية المتنوعة، في إطار جهود الدولة للوصول بالخدمات الطبية والعلاجية المجانية لكافة المناطق والقرى الأكثر احتياجًا، وضمن أعمال المبادرة الرئاسية (حياة كريمة)، التي أطلقها فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، حفاظاً على صحة وسلامة المواطنين.

وأكد الدكتور محمد حسنين وكيل وزارة الصحة بالمنيا، أنه تم تنفيذ قافلة طبية علاجية مجانية بقرية دمشاو هاشم بمركز المنيا خلال يومى 8 و 9 من يونيه الجارى، حيث تم توقيع الكشف الطبي على 1473 حالة في تخصصات مختلفة بواسطة نخبة من الأطباء المتخصصين مع تقديم الخدمات الطبية من إجراء الفحوصات والأشعة اللازمة وصرف العلاج للمواطنين بالمجان وتحويل الحالات التي تحتاج لاستكمال العلاج للمستشفيات.

من جانبه، أوضح وكيل الوزارة، أن القافلة شملت العديد من التخصصات، منها الكشف على 299 حالة جراحة، 408 حالات أطفال ،234 باطنه، 105 نساء ،65 أسنان، 209 جلدية، 57 تنظيم أسرة ، وإجراء 189 تحليلاً متنوعاً ، 3 حالات موجات صوتية، 3 حالات أشعة عادية، و 117 كشف ضغط وسكر، وتحويل 9 حالات للمستشفى لاستكمال العلاج، بالإضافة إلى عقد ندوات تثقيف صحي لـ 126 حالة وذلك من خلال عيادات متنقلة.