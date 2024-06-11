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الثلاثاء 11 يونيو 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة ستار

وفاة المؤلف الموسيقي أمير جادو بعد صراع مع المرض

امير جادو
امير جادو
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توفي صباح اليوم الثلاثاء المؤلف الموسيقي الشاب أمير جادو بعد صراع مع المرض.

وقد نعى أمير جادو  عدد من  أصدقائه خلال صفحاتهم الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى فيس بوك منهم المخرج عماد البهات الذى أعلن وفاته على صفحته وكتب  "رحيل الفنان المبدع المؤلف الموسيقى أمير جادو عن عالمنا خسارة كبيرة ومؤلمة إنسانياً وفنياً.. مع السلامة يا أمير.. يا رب تكون فى مكان أحسن وارتحت من كل أوجاعك يا حبيبى"

أمير جادو حصد جائزة أفضل موسيقى تصويرية عن فيلم «صندوق الدنيا» للمخرج عماد البهات ضمن 4 جوائز فاز بها الفيلم في مسابقة جمعية كتاب ونقاد السينما عام 2021.

ومن أبرز أعماله: فيلم "مش مهم والفيلم السعودي "بخروش"، وفيلم "حين رأت"، ومسلسل "بتوقيت جدة"، ومسلسل "حضرة الموقف".

كما تعاون مع العديد من المطربين مثل عمرو دياب، ومحمد حماقي، وحمادة هلال، وتامر عاشور، وغيرهم.

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