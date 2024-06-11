وفاة المؤلف الموسيقي أمير جادو بعد صراع مع المرض

توفي صباح اليوم الثلاثاء المؤلف الموسيقي الشاب أمير جادو بعد صراع مع المرض.

وقد نعى أمير جادو عدد من أصدقائه خلال صفحاتهم الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى فيس بوك منهم المخرج عماد البهات الذى أعلن وفاته على صفحته وكتب "رحيل الفنان المبدع المؤلف الموسيقى أمير جادو عن عالمنا خسارة كبيرة ومؤلمة إنسانياً وفنياً.. مع السلامة يا أمير.. يا رب تكون فى مكان أحسن وارتحت من كل أوجاعك يا حبيبى"

أمير جادو حصد جائزة أفضل موسيقى تصويرية عن فيلم «صندوق الدنيا» للمخرج عماد البهات ضمن 4 جوائز فاز بها الفيلم في مسابقة جمعية كتاب ونقاد السينما عام 2021.

ومن أبرز أعماله: فيلم "مش مهم والفيلم السعودي "بخروش"، وفيلم "حين رأت"، ومسلسل "بتوقيت جدة"، ومسلسل "حضرة الموقف".

كما تعاون مع العديد من المطربين مثل عمرو دياب، ومحمد حماقي، وحمادة هلال، وتامر عاشور، وغيرهم.