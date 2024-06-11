القراءة نبض الحياة.. إطلاق أكبر مسابقة معرفية لطلاب الوادي الجديد

أعلنت مديرية التربية والتعليم بمحافظة الوادي الجديد، اليوم الثلاثاء، عن إطلاق أكبر مسابقة ثقافية معرفية لطلاب المحافظة تحت عنوان (القراءة نبض الحياة ) لجميع المراحل التعليمية الدراسية المختلفة.

أكد المهندس سيد عبد العزيز، وكيل وزارة التعليم بالوادي الجديد، أن أهداف المسابقة هي تنمية المهارات اللغوية للطلاب في مراحل ما قبل التعليم الجامعي، غرس الانتماء الوطني والثقة بالنفس في نفوس الطلاب، إثراء العقل الجمعي لدى أبنائنا الطلاب، إثراء مهارات القراءة والكتابة والتحدث باللغة الفصحى، الوصول إلى الدرجة القصوى من الطلاقة لفظية وكتابية لدى الطلاب، اكساب الطلاب مهارة التعلم الذاتي من خلال مجالات المسابقة، تنوع مجالات المعرفة من خلال القراءة بشقيها ( الجهرية والصامتة لدى الطلاب، الوصول بالقراءة وجعلها ممارسة يومية لدى الطلاب، إثراء الجانب اللغوي لدى الطلاب من خلال تنوع مجالات المعرفة، بناء الشخصية المصرية بناء ثقافيا متكاملا من خلال مجالات المسابقة.

وأوضح سيد، أن المستهدفين من المسابقة هم طلاب المرحلة الابتدائية، طلاب المستوى الأول (من الصف الأول الابتدائي وحتى الصف الثالث الابتدائي، المستوى الثاني من الصف الرابع الابتدائي وحتى الصف السادس الابتدائي، طلاب المرحلة الإعدادية من الصف الأول وحتى الثالث الإعدادي، طلاب المرحلة الثانوية الصف الأول والثاني الثانوي بشقيه العام والفني.

وأشار إلى أن مراحل التقييم والتصفيات على مستوى المدارس يجري اختيار الطلاب الفائزين في المسابقة على النحو التالي: المرحلة الابتدائية بواقع عشرة طلاب بالمستوى الأول وعشرة طلاب بالمستوى الثاني، المرحلة الاعدادية بواقع عشرة طلاب للصفوف الثلاثة/ المرحلة الثانوية عام والفني بواقع عشرة طلاب (۱۰ فني و ۱۰ ثانوي) على مستوى الادارة يتم ترشيح الفائزين بواقع عشرون طالبا بالمرحلة الابتدائية وعشرة طلاب في المرحلة الإعدادية وعشرة طلاب في المرحلة الثانوية بشعبتيها العام والفني، وعلى مستوى المديرية.

يجري تصعيد الفائزين من الإدارات التعليمية الخمس لتكون الحصيلة النهائية كالآتي: 20 طالبا من المرحلة الابتدائية، 10 طلاب من المرحلة الاعدادية، 10 طلاب من المرحلة الثانوية العام والفني.

ولفت إلى أن معايير وشروط المسابقة هي يختار الطالب من مجالات القراءة أربعة مجالات حسب ميوله واهتماماته و ألا تقل عدد الكتب الخاصة بكل مجال من مجالات التي يختارها الطالب عن 4 كتب، تتم مناقشة الطالب المشترك في المسابقة في 20 كتابا، ألا تكون الكتب المختارة كتبا دراسية أو صحفا أو مجالات، عدد الكتب التي يقرأها الطالب وعدد صفحات الكتاب وعدد أسطر التلخيص لكل مرحلة هي:

أولاً: المرحلة الابتدائية الفئة الأولى 15 كتاب ولا يقل الكتاب عن 20 صفحة ولا يقل التلخيص عن 5 أسطر.

ثانياً: المرحلة الابتدائية الفئة الثانية 20 كتاب ولا يقل الكتاب عن 30 صفحة ولا يقل التلخيص عن 8 أسطر.

ثالثًا: المرحلة الإعدادية 25 كتاب ولا يقل الكتاب عن 40 صفحة ولا يقل التلخيص عن 12 سطرا.

رابعًا: المرحلة الثانوية 30 كتاب ولا يقل الكتاب عن 50 صفحة ولا يقل التلخيص عن 20 سطرا.

فيما يبدأ التقديم من الآن وينتهي نهاية الشهر الجاري وتبدأ التصفيات الأول من يوليو على مستوى المدارس.