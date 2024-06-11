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الثلاثاء 11 يونيو 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

فضائيات

"الدولية للهجرة": مصرع وفقدان 189 شخصا خلال غرق مركب هجرة قرب اليمن

مركب هجرة
مركب هجرة
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أفادت فضائية "القاهرة الإخبارية" في خبر عاجل لها، اليوم الثلاثاء، بأن المنظمة الدولية للهجرة، قد أعلنت عن مصرع 39 شخصًا في غرق مركب هجره كان يقل أكثر من 200 مهاجر قبالة سواحل اليمن.

وقالت المنظمة، إن 39 شخصًا لقوا حتفهم، جراء غرق قارب هجرة يقل 260 مهاجرا قبالة سواحل اليمن، وأن هناك حوالي 150 شخصًا آخرين لا يزالوا مفقودين، مضيفة أن عمليات البحث لا تزال جارية.

يذكر أن الأوضاع ازدادت صعوبة في اليمن، وتحديدًا الأمنية منذ بدء الحرب في غزة، حيث دفعت هجمات الحوثيين على السفن المتجهة لإسرائيل في البحر الأحمر بريطانيا والولايات المتحدة لشن هجمات على مختلف المناطق في اليمن مما فاقم حدة الأوضاع.

القاهرة الاخبارية المنظمة الدولية للهجرة اليمن مركب هجره الحوثيين