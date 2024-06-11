رياضة وأوقاف الشرقية ينظمان ندوة آداب عيد الأضحى

أكد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، على الدور الذي تقوم به مديرية الشباب والرياضة وما تقدمه من ندوات تثقيفية ودورات تدريبية وأنشطة متنوعة وعرضها من خلال وسائل التواصل الاجتماعي بهدف الوصول إلى مختلف الفئات العمرية وشغل أوقات فراغهم بطرق إيجابية وتوجيهها لخدمة المجتمع.

من جانبه أشار الدكتور محمود عبد العظيم وكيل وزارة الشباب والرياضة، إلى أنه تحت رعاية وزير الشباب والرياضة ومحافظ الشرقية وبالتعاون مع لجنة الدعوة الإسلامية سوف تقوم المديرية بتنظيم ندوه دينية بعنوان "سنن وآداب عيد الأضحى وفضائل الأضحية وأحكامها" يتم عرضها اليوم الثلاثاء الموافق 11 يونيو 2024 في تمام الساعة الثانية عشر والنصف ظهراً عن طريق البث المباشر على صفحة مديرية الشباب والرياضة بالشرقية وصفحة لجنة الدعوة الإسلامية بالمحافظة من خلال الروابط الآتية:

https://www.facebook.com/yssharkia?mibextid=ZbWKwL

https://www.facebook.com/profile.php?id=100068785399535

وأضاف وكيل وزارة الشباب والرياضة أنه من المقرر أن يقوم فضيلة الشيخ سعيد عبد الدايم عضو لجنة الدعوة الإسلامية بالمحافظة بتقديم الندوة والتي سوف يبين فيها تعريف الأضحية وشروطها والميقات الزمني للأضحية، وكيفية شرائها من الأسواق وفضل وشروط الأضحية والمضحى وحكم الاشتراك في الأضحية (الجمل أو الناقة)، وكيفية تقسيمها بشرط ألَّا يقل النصيب الواحد للأضحية حينئذٍ عن السُّبع.