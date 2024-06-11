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الثلاثاء 11 يونيو 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

حوادث وقضايا

حفظ التحقيقات حول إنهاء سائق حياته بكرداسة

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
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قررت النيابة العامة بشمال الجيزة حفظ التحقيقات حول إنهاء سائق لحياته إثر خلافات مع زوجته وتركها المنزل، وذلك بعدما تبين عدم وجود شبهه جنائية حول الواقعة.

تلقى المقدم محمد الجوهري رئيس مباحث مركز شرطة كرداسة بمديرية أمن الجيزة إشارة من غرفة عمليات النجدة مفادها العثور على جثة سائق مشنوقا داخل منزله بدائرة المركز.

وانتقلت الأجهزة الأمنية على الفور إلى محل البلاغ وبالفحص تبين العثور على جثة سائق مشنوق ومدلي بحبل مربوط نهايته بجنش المروحة، وبسؤال أسرته أفادوا بإقدامه على إنهاء حياته شنقا بسبب ترك زوجته المنزل إثر خلافات أسرية جرى نقل الجثة إلى ثلاجة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة.

وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.

النيابة العامة مركز شرطة كرداسة امن الجيزة شمال الجيزة