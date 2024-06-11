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الثلاثاء 11 يونيو 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

فضائيات

باحثة سياسية: زيارة بلينكن للشرق الأوسط هدفها العودة للمسار التفاوضي والسياسي

بلينكن
بلينكن
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قالت نرمين سعيد، باحثة بالمركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية، إن اقتحام إسرائيل لمخيم النصيرات، خلقت شعورا لدى الولايات المتحدة الأمريكية بأن مسألة التوصل لاتفاق أو تحرير الرهائن بصفقة باتت أصعب من قبل.

وأضافت “نرمين” في مداخلة هاتفية لبرنامج “هذا الصباح” على فضائية “إكسترا نيوز” اليوم الثلاثاء، أن أعداد الشهداء الذين سقطوا أمام تحرير 4 رهائن، والذين سقطوا من الفلسطينيين بشكل عام، تجعل الجانب الفلسطيني أكثر إصرارا على عدم التوصل إلى اتفاق لا يضمن وقف إطلاق نار، والانسحاب الكامل من قطاع غزة.

وتابع، أن تحرك أنتوني بلينكن، وزير الخارجية الأمريكي، في منطقة الشرق الأوسط، جاء في هذا السياق بهدف العودة إلى المسار التفاوضي والسياسي، مؤكدة أن مصر محطة مهمة جدا له خلال جولته في المنطقة.

وأردفت، أن مسألة إغلاق إسرائيل لقطاع غزة من كل المعابر، وخروج الرصيف العائم من نطاق العمل، والاعتداء على الشحنات التي تدخل من معبر كرم أبو سالم تجعل شمال قطاع غزة في وضع إنساني كارثي قريب إلى المجاعة، مؤكدة أن المسألة الإنسانية في غزة باتت ملحة تحتاج إلى تحرك عاجل.

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