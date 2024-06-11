بيزنس انسايدر: قرض أوغندا الجديد يزيد من ديونها المتزايدة ويؤثر على وضعها المالي

رأى موقع (بيزنس إنسايدر) الجنوب الأفريقي، أن القرض الجديد الذي وقعت عليه مؤخرا أوغندا والبالغ قيمته 500 مليون دولار مع كوريا الجنوبية، قد يزيد من ديونها المتزايدة بالفعل وقد يؤثر على الوضع المالي للبلاد.

وأوضح الموقع المعني بالشأن الاقتصادي لدول القارة، أن وزارة المالية الأوغندية وقعت اتفاقية مع كوريا الجنوبية للحصول على قرض بقيمة 500 مليون دولار لتمويل بناء البنية التحتية حيث وقع عليها وزير المالية الأوغندي، ماتيا كاسايجا، ووزير الخارجية الكوري الجنوبي، تشو تاي-يول، خلال قمة كوريا-إفريقيا في العاصمة سول.

ونقل الموقع عن خبراء تحذيرهم من أن هذا القرض الجديد سيزيد من ديون أوغندا المتزايدة بالفعل، والتي بلغت 24.6 مليار دولار حتى 31 ديسمبر الماضي كما يمكن أن يؤثر هذا التطور على الوضع المالي للبلاد بعد أن خفضت وكالة موديز التصنيف الائتماني لأوغندا الشهر الماضي من "ب 2" إلى "ب 3".

وأكد تقرير موديز أن هذا التخفيض يعكس اعتماد أوغندا على مصادر تمويل داخلية وخارجية غير ميسرة وأكثر تكلفة، مشيرا إلى أن مخاطر التعرض للمؤثرات الخارجية لأوغندا لا تزال مرتفعة، مع تحديات في الوفاء بتسديد الديون الخارجية، وفي ظل تشديد الإجراءات المالية العالمية وانخفاض احتياطي النقد الأجنبي.

وعلى الرغم من التخفيض، عدلت موديز التوقعات لأوغندا إلى مستقرة، مشيرة إلى أن مستوى التصنيف "ب 3" يشمل كلا من التحديات والقدرات الائتمانية.

وشددت وكالة التصنيف على المخاطر المتعلقة بقدرة سداد الديون والتعرض للمؤثرات الخارجية، في حين أشارت أيضًا إلى أن التحسينات المستمرة في تعبئة الإيرادات يمكن أن تدعم ضبط الأوضاع المالية وتخفف في النهاية من تحديات القدرة على تحمل الديون، وإن كان ذلك مصحوبًا بمخاطر التنفيذ.