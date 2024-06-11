تصفيات أفريقيا المؤهلة لمونديال 2026.. تغيير في التشكيل المتوقع للمغرب أمام الكونغو

يلتقى المنتخب المغربى، مساء اليوم الثلاثاء، بنظيرة الكونغو، وذلك على ملعب أدرار، ضمن منافسات الجولة الرابعة من عمر التصفيات الإفريقية المؤهلة لكأس العالم 2026.

ومن المتوقع أن يجري وليد الركراكي المدير الفنى لمنتخب المغرب، بعض التغييرات على تشكيل المباراة، ويأتى فى مقدمتها استبعاد العميد رومان سايس، والدفع بأيوب الكعبي بدلا من يوسف النصيري في الهجوم.

وجاء التشكيل المتوقع للمنتخب المغربى كالتالى:

حراسة المرمى: ياسين بونو.

خط الدفاع: أشرف حكيمي - يحيى عطية الله - نايف أكرد - شادي أكرد.

خط الوسط: سفيان أمرابط - عز الدين أوناحي - إبراهيم دياز.

خط الهجوم: بلال الخنوس - إلياس بن الصغير - أيوب الكعبي.

ويحتل المنتخب المغربي صدارة المجموعة الخامسة برصيد 6 نقاط، بينما يقع منتخب الكونغو فى قاع المجموعة بدون نقاط.