بيزنس إنسايدر أفريكا: مشروع حوض إصلاح السفن الجديد في غانا مُهم استراتيجيًا للقارة

أكد موقع "بيزنس إنسايدر أفريكا" الجنوب الإفريقي المعني بالشأن الاقتصادي لدول القارة السمراء، نقلًا عن اقتصاديين بارزين، أن مشروع حوض إصلاح السفن العائمة في ميناء تاكورادي بغرب غانا ينطوي على أهمية استراتيجية كبيرة لإفريقيا.

جاء ذلك في سياق تقرير أعده الموقع تعليقا على إعلان البنك الإفريقي للتنمية توقيعه على كونسورتيوم يضم البنك الإفريقي للتصدير والاستيراد لتمويل شركة "برايم ميريديان دوكس أسيتكو المحدودة" /PMD/ بمبلغ 94 مليون دولار لإتمام المشروع، الذي سيتضمن، بمجرد الانتهاء منه، إنشاء حوض جاف عائم بسعة رفع تبلغ 13500 طن و30 ألف متر مربع من الأراضي المستصلحة ورصيف مراكب صغيرة بطول 200 متر وورشة عمل حديثة ومكاتب ومعدات بحرية ثقيلة.

وأكد كانايو أواني، نائب الرئيس التنفيذي للبنك الإفريقي للتصدير والاستيراد: "أن المشروع له أهمية استراتيجية"، قائلًا: "إن الموقع الاستراتيجي لهذه المنشأة سيوفر لأصحاب السفن الذين تتاجر سفنهم داخل خليج غينيا خدمات إصلاح وصيانة عالمية المستوى، ونحن على ثقة من أن هذا المشروع سيعزز التجارة البينية الإفريقية من جهة والنمو والتكامل الاقتصادي الإقليمي من جهة أخرى".

وأضاف كانايو أواني: "أنه من خلال تقديم الخدمات التي كانت ستُفقد لولا مرافق إصلاح أحواض بناء السفن الأجنبية، فإن تدخلات شركة برايم ميريديان ستحتفظ بالعملة الأجنبية التي تشتد الحاجة إليها داخل القارة".

من جانبه، أشار مايك سالاو، مدير البنية التحتية والمدن والتنمية الحضرية في البنك الإفريقي للتنمية، إلى أنه "مع توقع توفير أكثر من 400 فرصة عمل جديدة، منها أكثر من 15% سيتم حجزها للشباب والنساء، فإن الاقتصاد الاجتماعي والاقتصادي سيشهد نموًا هائلًا".

ومن بين أعضاء الكونسورتيوم الآخرين بنك التجارة والتنمية للشرق والجنوب الإفريقي، مع الإشارة إلى أن شركة PMD هي شركة غانية لإصلاح السفن تتمتع بوضع مؤسسة خدمات المناطق الحرة وامتياز لمدة 25 عامًا من هيئة الموانئ والمرافئ الغانية كما أنها استفادت على مدار السنوات الماضية من دعم الشركاء والمستشارين الدوليين.