رئيس بنك التنمية الجديد: رؤية مصر 2030 أسهمت في التركيز على المشاريع التكنولوجية

قالت رئيس بنك التنمية الجديد ديلما فانا روسيف، إن رؤية مصر 2030 أسهمت فى التركيز على المشاريع التكنولوجية، فهي رؤية هامة في جميع مناحي الحياة من مشاريع التنمية المستدامة إلى الصناعة، مشيرة إلى أن التقدم التكنولوجي هو عنصر آخر هام، حيث إنه يأخذ العالم إلى تعدد الأطراف والتواصل وجعل العالم أكثر ترابطا.

وأضافت "روسيف" في كلمتها الافتتاحية لملتقى بنك التنمية الجديد، بالعاصمة الإدارية الجديدة، اليوم الثلاثاء: "سوف نستمر فى العمل والمشاركة لتقدم الوضع الاقتصادي فى دول الجنوب باتجاه التنمية.. وإن العالم من الناحية المالية أدى إلى واقع أن المنطومة العالمية تعتمد على العملة الموحد".

وتابعت، أن معدلات الدين مرتفعة جدا بين دول الجنوب وهي تقلل القدرة على الاستدامة وتحقيق التنمية، موضحة أن التجارة مع الدول النامية في القارة الأفريقية والدول في القارات الأخرى، نتج عنها مضاعفة التجارة، وأن الأسواق النامية هي التي كانت محركة للأسواق.

وأردفت، رئيس بنك التنمية الجديد، أن الدول المتقدمة انخفضت دخولها في التجارة العالمية، فالإحصائيات في عام 2016 كانت مرتفعة عن عام 2022، وهذا بسبب ما يحدث في دول العالم من صراعات، موضحة أن العلاقات بين الولايات المتحدة والصين متوترة، وذلك أثر على حجم التجارة المتبادلة، وأن هناك انخفاضا في صادرات الصين.