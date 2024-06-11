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الثلاثاء 11 يونيو 2024
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

اقتصاد

رئيس لجنة الـ15 المالية يتوقع تراجع التمويلات الإنمائية لدول الجنوب 50 مليار دولار

ملتقي بنك التنمية
ملتقي بنك التنمية الجديد
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قال إن كي سينج رئيس لجنة الـ15 المالية ورئيس معهد النمو الاقتصادي بالهند، إن بنك التنمية الجديد يستهدف بشكل رئيسي التركيز على حشد الأموال والموارد لتعزيز التنمية المستدامة بالدول الأعضاء.
وأشار خلال كلمته بملتقى بنك التنمية الجديد في مصر تحت عنوان "استكشاف آفاق جديدة"، إلى المخاوف التي يركز عليها البنك وعلى رأسها تراجع التمويلات الإنمائية لدول الجنوب خلال الفترة الأخيرة.
وتوقع تراجع هذه التدفقات بقيمة ١٠٠ مليار دولار على مدار العامين المقبلين، وأن ٥٠ مليار دولار ستخرج من دول الجنوب خلال ٢٠٢٤.
وأشار إلى أن هذه المخاوف تجعل بنك التنمية الجديد يعمل بقوة على حشد الموارد لدعم الدول الأعضاء.

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