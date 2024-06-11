رئيس بنك التنمية الجديد: العاصمة الإدارية دليل على قدرة مصر على التطور

أكدت رئيس بنك التنمية الجديد ديلما فانا روسيف، أن مصر يمكنها أن تكون لاعبًا رئيسيًا في النظام العالمي نظرًا لموقعها وإمكانياتها خاصة قناة السويس، حيث أنها تقوم ببناء منظومة اقتصادية متنوعة، قائلًا: "ملتزمون بدعم مصر للوصول إلى تنمية مستدامة".

وقالت "روسيف" في كلمتها الافتتاحية لملتقى بنك التنمية الجديد، بالعاصمة الإدارية الجديدة، اليوم الثلاثاء، إن المنطقة الاقتصادية الحرة بقناة السويس تتمتع بتنوع في النشاطات، كما أن العاصمة الإدارية الجديدة دليل على قدرة مصر على التطور، موضحًا أن بنك التنمية الجديد قدم ملامح خطة للتعاون بين البنوك المركزية للدول الأعضاء، لأننا بحاجة إلى نظام مالي جديد.

وتابعت، أنه لا يمكن لدولة بمفردها مواجهة التحديات الاقتصادية، وهنا تكمن أهمية بنك التنمية الجديد للتعاون بين دول الجنوب، موضحًا أن معدلات الدين مرتفعة جدا بين دول الجنوب، وهي تقلل القدرة على الاستدامة وتحقيق التنمية.

وأشارت إلى أنه يجب أن يكون هناك منظومة من أجل أن تتقدم الدول التي تعاني من مشكلات، وأن بنك التنمية الجديد قدم ملامح خطة للتعاون بين البنوك المركزية للأعضاء.