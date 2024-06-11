أهم الإرشادات الطبية للوقاية من أمراض السفر

تعد أمراض السفر من أكثر الأعراض شيوعا خلال مواسم العطلات، فقد تنغص عليك الأمراض المعدية على اختلاف أشكالها رحلتك فإن تغير الجو والطعام واضطراب الساعة الداخلية للجسم قد تكون من أكثر الأعراض شيوعا.

وفقا لما قال أستاذ أمراض الباطنة الدكتور عبد الهادي خضر، خلال مداخلته على قناة إكسترا نيوز، إن هناك العديد من المصادر المحتملة لانتقال عدوى الأمراض للمسافرين أثناء تنقلاتهم مثل ملامسة بعض الأشياء أو استنشاق الهواء وغيرها.

عند السفر إلى وجهات مثل إفريقيا أو غيرها من المناطق التي توجد فيها الحيوانات يصبح من الضروري الالتزام بغسل اليدين بعد التعامل مع هذه الحيوانات حتى وإن كانت أليفة نظرًا لقدرتها على نقل الأمراض.

يعد الجهازان التنفسي والهضمي من المصادر الشائعة التي قد تؤدي إلى انتقال العدوى للمسافرين ويمكن الوقاية من عدوى الجهاز التنفسي أثناء التواجد في وسائل النقل العامة عبر الالتزام بوضع كمامة لتغطية الوجه.

وتؤدي أمراض الجهاز الهضمي إلى حدوث الإسهال أو القيء نتيجة تناول المياه غير النقية أو استهلاك الفواكه والخضراوات دون غسلها وبالتالي من الضروري للغاية التأكد من معرفة طبيعة المياه الصالحة للشرب في الوجهة التي يعتزم السفر إليها.

من الضروري الاطلاع على موقع منظمة الصحة العالمية ومركز مكافحة الأمراض والوقاية منها (CDC) قبل السفر إلى أي وجهة، حيث يساعد هذا في التعرف على الوضع الصحي السائد في الوجهة المستهدفة وكذلك التطعيمات اللازمة لضمان سلامتك أثناء الزيارة، واصطحاب الأدوية اللازمة لمعالجة حالات اضطرابات الجهاز الهضمي والجهاز التنفسي غالبية الأمراض التي قد ينقلها المسافر أثناء السفر هي أمراض فيروسية، وفي هذه الحالات يمكن تناول الأدوية للتخفيف من الأعراض مثل السعال وارتفاع درجة الحرارة وغيرها.