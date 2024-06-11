شهد الدكتور محمد محمود رزق رئيس مدينة إسنا جنوب الأقصر، نائباً عن المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، ونائبه عبد الرحيم طايع، اليوم الثلاثاء، فعاليات إحتفالية لأحد مشروعات تطوير قرية الدير ونجع الفوال بنطاق المركز، ضمن مشروعات المبادرة الرئاسية حياة كريمة والذي تضمن تخرج عدد من أطفال القرية من مرحلة التعليم المبكر بطريقة المنتسوري.
وتضمنت الاحتفالية، فقرة ترحيبية بالحضور، ثم فقرة قدمها الأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة والدمج، ومسرحية، واستعراضات (أدينا بندردش - معانا ريال - شمندورة - أغنية شكرا لاطفال الدمج من ذوي الاحتياجات الخاصة - تقدر تطير - أغنية علي الزغاريد - وحشاني الدنيا في بلدي)، ثم تم تسليم شهادات التخرج للأطفال الخريجين.
وقال محمد حسين الجبالي وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بالأقصر، أن المشروع هو عبارة عن أول مؤسسة تعليمية للتعليم المبكر بإسنا تقوم بتقديم خدمات تعليم للأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة بطريقة المينتسوري، والتي ساهمت في تعليم ما يقرب من 500 طفل منذ بداية عملها، منهم 50 % من الأطفال من ذوي الإحتياجات الخاصة من أبناء نجع الفوال والمناطق المجاورة لها، وذلك في إطار التعاون بين وزارة التضامن الاجتماعي ومحافظة اﻷقصر وإحدى مؤسسات المجتمع المدني.
وأضاف الجبالي، أن المشروع تضمن تدريب وتشغيل ما يقرب من 400 شاب وفتاة أصبحوا مؤهلين على تعليم الأطفال في مرحلة التعليم المبكر على منهج المونتيسوري والتعامل مع الأطفال من ذوي القدرات الخاصة، ويعمل منهم 50 سيدة كمعلمات لمنهج المنتسوري.
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رئيس إسنا يشهد حفل تخرج أطفال نجع الفوال ضمن مبادرة "حياة كريمة"
شهد الدكتور محمد محمود رزق رئيس مدينة إسنا جنوب الأقصر، نائباً عن المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، ونائبه عبد الرحيم طايع، اليوم الثلاثاء، فعاليات إحتفالية لأحد مشروعات تطوير قرية الدير ونجع الفوال بنطاق المركز، ضمن مشروعات المبادرة الرئاسية حياة كريمة والذي تضمن تخرج عدد من أطفال القرية من مرحلة التعليم المبكر بطريقة المنتسوري.