محاولات للبحث عن الخلود في "شجرة الحياة" لقومية الأقصر

استقبل مسرح السامر بالعجوزة العرض المسرحي "شجرة الحياة" لفرقة الأقصر القومية، في ثالث أيام المهرجان الختامي لفرق الأقاليم المسرحية، في دورته 46.

يناقش العرض فكرة الموت والخلود في إطار صوفي روحاني، من خلال الأمير الذي يسعى للخلود إلى مدى الحياة، فيستعين بالحكيم الذي يدله على شجرة الحياة لكي يأكل منها حتى لا يموت، فقام بإرساله إلى الغابة وخلال الرحلة تعرض لبعض الأحداث والشخصيات، وللوصول إلى الشجرة تنازل وتجرد من كل متعلقاته، حتى وصل في النهاية إلى الشجرة وأدرك قيمة الموت والخلود.

"شجرة الحياة" تأليف وإخراج كرم نبيه، سينوغرافيا مرتينا راجي، كيروجراف إسلام مصطفى، إعداد موسيقي مارتينا طلعت، إضاءة حجاج كحول، ماكياج منير وصفي، جيهان رمضان، موسيقى محمود عظيمة، مخرج منفذ منى رسلي.

تمثيل حسن كريم، أيمن أبو الحجاج، إفون سعد، ضياء مؤمن، أحمد كرم، إلهام عثمان، سلمى الأمير، أماني خالد، زينب العرب، أشرف نور، مريم كرم، شهد أشرف، شاذلي السيد، عبد الرحمن الشنتيري.

قُدم العرض بحضور لجنة التحكيم المكونة من المؤلف الموسيقي د. وليد الشهاوي، د. ياسر علام، د. جمال ياقوت، د. أيمن الشيوي، مصمم الديكور فادي فوكيه، ومقرر لجنة التحكيم المخرج السعيد منسي.

المهرجان الختامي لفرق الأقاليم المسرحية في دورته الحالية تقيمه الإدارة العامة للمسرح برئاسة سمر الوزير، التابعة للإدارة الإدارة المركزية للشئون الفنية، ويشارك به 26 عرضا مسرحيا تقدم مجانا للجمهور، بمسرحي السامر وقصر ثقافة روض الفرج.

ويشهد مسرح قصر ثقافة روض الفرج اليوم الثلاثاء في السادسة مساءً العرض المسرحي "التحول" لفرقة قصر ثقافة أبنوب، للكاتب فرانز كافكا وإعداد محمود محمد سيد، وإخراج مارك صفوت.

وعلى مسرح السامر تقدم فرقة القاهرة في الثامنة مساء اليوم العرض المسرحي "الطاحونة الحمراء"، للكاتب الأسترالي باز لورمان، كتابة مسرحية أحمد حسن البنا، إخراج حسام التوني.