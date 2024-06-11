توريد 606 آلاف طن قمح للصوامع بالشرقية

أكد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، انتظام عملية توريد محصول القمح على مستوى المحافظة، حيث بلغ إجمالي ما تم توريده حتى الآن 606521 طنا و952 كيلو قمح، موضحًا أهمية محصول القمح والذي يعتبر من أهم المحاصيل الإستراتيجية بالمحافظة لأهميته الغذائية وما يحققه من عائد إقتصادى حيث ينشط الصناعة الغذائية باعتباره مادة أولية للعديد من الصناعات الغذائية وسلعة رئيسية في التجارة الداخلية والخارجية.

ومن جانبها أوضحت فايزة عبد الرحمن وكيلة وزارة التموين بالشرقية أنه يحذر على أمناء الصوامع و البناكر والهناجر والشون تحصيل أي مبالغ من الموردين والتجارة الداخلية وعضوية التحميل أو التعتيق حيث أن المشالات من ضمن تكلفة التسويق.

أشارت وكيلة وزارة التموين بالشرقية إلى ضرورة التأكيد على تبخير الأجولة الجوت قبل استخدامها كذلك أدوات التخزين والتأكد من عدم وجود إصابة حشرية.