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الثلاثاء 11 يونيو 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

فضائيات

بالفيديو.. عضو اتحاد الصناعات يكشف أسباب تحرك أسعار مواد البناء بالأسواق

مواد البناء
مواد البناء
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قال الدكتور كمال الدسوقي عضو مجلس إدارة اتحاد الصناعات، إن تحرك أسعار مواد البناء، مرتبط بأسعار العقارات في مصر، مشيرًا إلى أن سعر المواد البناء مرتبط بالمكون المحلي.

وأضاف "الدسوقي" في حواره لبرنامج "صباح البلد" على فضائية "صدى البلد"، اليوم الثلاثاء أن إنتاج الحديد في مصر يعتمد على مكون البليت الذي يتم استيراده من الخارج، موضحًا أن أسعار البليت تراجعت مع انخفاض سعر الدولار، ذلك ما سبب انخفاضا في أسعار الحديد بالأسواق من 60 إلى 40 ألف جنيه.

وتابع، أن طاقة مصر الإنتاجية من الحديد حوالي 16 مليون طن سنويا، كما أن الاستهلاك المحلي ما يقرب من 8 ملايين طن، ليكون الفائض نصف الإنتاج، مشيرا إلى ضرورة الاعتماد على المكونات المحلية والآلات المحلية، حيث تتجه الدولة إلى تعميق التصنيع المحلي والاعتماد بشكل أكبر على المنتجات محلية الصنع.

اتحاد الصناعات مواد البناء العقارات الحديد التصنيع المحلي