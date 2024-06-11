حزب الغد: التنسيقية نجحت في أن تكون منصة حوارية جامعة لشباب مصر

أكد حزب الغد، أن التنسيقية نجحت منذ إعلان تأسيسها في أن تكون أول منصة حوارية جامعة لشباب مصر كذلك فقد نجحت فى تحويل نفسها الى ذلك الكيان المؤسسي الجاد المشرف الجاذب لكل الشباب الذين يطمحون فى خدمة الوطن، بشكل جاد ومسؤول، وكل الشباب الذين يريدون ان يتحولوا الى سياسيين كبار ومسؤولين يقدمون النموذج والقدوة للسياسى الوطنى.

وأضاف الحزب في تصريحات له، أن التنسيقية نجحت فى تأهيل وإعداد وتخريج كوادر شبابية سياسية جادة وأمدت البرلمان بغرفتيه نواب وشيوخ ببرلمانيين شباب يؤدون أداء مشرفا رصينا يعكس جدية ودراية وتمكن من أدواتهم النيابية سواء على مستوى التشريع أو مستوى الرقابة البرلمانية على السلطة التنفيذية، كما أمدت التنسيقية السلطة التنفيذية بكوادر مسؤولة على أعلى مستوى من كفاءة الأداء والدراية الإدارية بالإدارة المحلية.

وأوضح أن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين أصبحت كيانا يفرض نفسه ويفرض تواجده، وينظر إليه على أنه مؤسسة وطنية جامعة تجمع شباب الأحزاب والمستقلين وتخرج الكوادر الوطنية المؤهلة لخدمة البلاد فى السلطتين التشريعية والتنفيذية.

وأشاد بأداء جميع نواب البرلمان بغرفتيه من أعضاء تنسيقية الشباب وأكد أنهم قدموا نموذج وطنى مشرف عبر عن ضمير الشعب وركز على القضايا الوطنية الملحة التي تهم الشارع المصرى والسعي إلى تحسين حياة المصريين كما أشاد بدورهم الرقابي فى مواجهة وزراء الحكومة وهو الدور الذى انحازوا فيه تماما لمصالح الشعب.