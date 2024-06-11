خبير سياسات دولية: زيارة بلينكن للقاهرة نقطة تحول لوقف إطلاق النار بغزة

قال أشرف سنجر، خبير السياسات الدولية، إن قرار مجلس الأمن أمس بضرورة الالتزام ودعم المقترح الأمريكي للتوصل لوقف شامل ودائم لإطلاق النار في قطاع غزة يدعم وجهة النظر المصرية الذي تحدث عنها الرئيس عبد الفتاح السيسي منذ مؤتمر القاهرة للسلام بوقف القتال في قطاع غزة.

وأضاف “سنجر” في حواره عبر زووم، لبرنامج “هذا الصباح” على فضائية" إكسترا نيوز" اليوم الثلاثاء، أن وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن جاء أمس في الزيارة الثامنة للمنطقة، موضحًا أنها زيارة مهمة جداً بالإضافة إلى أنها تمثل نقطة تحول نحو وقف إطلاق النار وإطلاق سراح المحتجزين.

وأشار خبير السياسات الدولية إلى أن كل المحاولات التي تضغط بها قوات الاحتلال على المقاومة الفلسطينية حتى تقتل المحتجزين وتفوز بالجائزة الكبرى بأنهم إرهابيين لم يتحقق، ولكن الذي تحقق أمام العالم بأكمله نظرة مهمة جداً أن دولة الاحتلال الإسرائيلي مارقة خارجة عن القانون الدولي والإنساني ولا تستمع إلى أحد.