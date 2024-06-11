ads
الثلاثاء 11 يونيو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة البرلمان

سؤال برلماني للحكومة بشأن أزمة ارتفاع أسعار الأسماك

آمال رزق الله
آمال رزق الله
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

تقدمت النائبة آمال رزق الله عضو لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، بسؤال برلماني إلى حكومة الدكتور مصطفى مدبولي، بشأن أزمة الأسماك التي يعاني منها الشعب المصري نتيجة للارتفاع الجنوني في أسعار السلعة، وذلك رغم تصريحات وزير الزراعة بتحقيق مصر اكتفاء ذاتي من الأسماك.

وأوضح في سؤالها، أن التصريحات تشير إلى تضارب واضحة في المعلومات التي تصدرها الحكومة ما تتسبب في خلق حالة من عدم الشفافية، متسائلة: “ما هو الاكتفاء الذاتي للوزارة بالنسبة لارتفاع الأسعار خاصة وأن أغلب الأسماك التي يتم استيرادها أغلبها يذهب للقطاع السياحي؟”.

وطالبت الحكومة بالرد على سؤالها مكتوبً بشأن العائد على الدولة من المشروع الضخم المعروف ببركة غليون في كفر الشيخ.

النائبة آمال رزق الله مصطفي مدبولي أزمة الأسماك وزير الزراعة