سؤال برلماني للحكومة بشأن أزمة ارتفاع أسعار الأسماك

تقدمت النائبة آمال رزق الله عضو لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، بسؤال برلماني إلى حكومة الدكتور مصطفى مدبولي، بشأن أزمة الأسماك التي يعاني منها الشعب المصري نتيجة للارتفاع الجنوني في أسعار السلعة، وذلك رغم تصريحات وزير الزراعة بتحقيق مصر اكتفاء ذاتي من الأسماك.

وأوضح في سؤالها، أن التصريحات تشير إلى تضارب واضحة في المعلومات التي تصدرها الحكومة ما تتسبب في خلق حالة من عدم الشفافية، متسائلة: “ما هو الاكتفاء الذاتي للوزارة بالنسبة لارتفاع الأسعار خاصة وأن أغلب الأسماك التي يتم استيرادها أغلبها يذهب للقطاع السياحي؟”.

وطالبت الحكومة بالرد على سؤالها مكتوبً بشأن العائد على الدولة من المشروع الضخم المعروف ببركة غليون في كفر الشيخ.