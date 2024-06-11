جامعة السويس تبحث سير الأعمال بمنظومة التراخيص وعمال الصلاحية

التقى الدكتور أشرف حنيجل رئيس جامعة السويس مع رؤساء وممثلي أحياء السويس، وذلك لبحث ومتابعة سير الأعمال بمنظومة التراخيص وأعمال الصلاحية بالمحافظة، بحضور الدكتور مسعود نائب رئيس الجامعة الأسبق وأستاذ العمارة بكلية هندسة السويس، دكتور محمد عزيز القائم بأعمال عميد كلية الهندسة وأعضاء هيئة التدريس بالكلية المعنيين بعملية إصدار تراخيص البناء بالمحافظة.

يأتي اللقاء في إطار التعاون بين محافظة السويس ومتابعة اللواء عبد المجيد صقر محافظ السويس الحثيثة لمختلف مجالات العمل مع الجامعة.

وقد رحب "رئيس الجامعة" في بداية اللقاء بالحضور، مؤكدا أن مجالات التعاون بين الجامعة والمحافظة كثيرة ومتنوعة، مشيدًا بما يقدمه معالي اللواء أ.ح محافظ السويس من دعم كبير للجامعة، ومؤكدا على أهمية هذا التعاون لأجل توجيه أكبر قدر من الخدمات للمواطن السويسي.

واستمع "حنيجل" لممثلي الأحياء وذلك توفير أكبر قدر من التسهيلات لدفع العمل بمنظومة تراخيص البناء الحديثة، وأوضح سيادته أنه قد تم الاتفاق على عدد من الإجراءات والمحاور التي سيتم الالتزام بها خلال الفترة القادمة لتيسير العمل وتوفير الجهد والوقت، وتحقيق الفائدة للمواطن البسيط.

ومن هذه الإجراءات التي تم الاتفاق عليها؛ الاعتماد على تقارير "المجمعة العشرية" للمباني مع التأكد من مطابقة كل الرسومات المقدمة للأكواد الخاصة بمنظومة البناء ومن ثم إصدار الرخصة بعد عمل الاجراءات الادارية بالأحياء.

كما أوضح "رئيس الجامعة" أنه قد تقرر مراجعة كافة طلبات الترخيص القديمة التي سبق ارسال استيفاءات لبعض الملاحظات بها، وذلك على وجه السرعة، كما تقرر أن يكون هناك قنوات اتصال بكل حي من أحياء السويس مع الجامعة على حده وذلك لتسريع الإجراءات اختصارا للوقت والجهد.