معيط: بنك التنمية الجديد يلعب دورا محوريا في تلبية احتياجات البنية التحتية للدول الأعضاء

قال محمد معيط، وزير المالية، إن بنك التنمية الجديد يلعب دورا محوريا فى تلبية احتياجات البنية التحتية والتنمية المستدامة، حيث إنها شهادة على قدرة التعاون بين الدول الأعضاء.

وأضاف "معيط" في كلمته خلال انطلاق اجتماعات ملتقى بنك التنمية الجديد، اليوم الثلاثاء، أن مصر واجهت تحديات كبيرة خلال السنوات الأربع الماضية واختبرتها قدرة الاقتصاد المصري على الصمود، ولكنها أتاحت فرصًا لإعادة التفكير والابتكار والبناء، حيث يتم تحقيق الاستقرار فى الاقتصاد المصري، والمشاركة بشكل أعمق مع القطاع الخاص وترجمة النمو الاقتصادي.

وتابع: "نحن ملتزمون بالاستثمار فى البنية التحتية، ونركز على التحول للطاقة النظيفة والمستدامة مع التركيز على مشروعات الطاقة المتجددة، كما نهدف لتعزيز التكامل مع الدول المجاورة".