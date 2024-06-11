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الثلاثاء 11 يونيو 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

محافظ قنا يستقبل 54 مواطنًا بمكتبه اليوم لبحث شكواهم

لقاء المواطنين بديوان
لقاء المواطنين بديوان عام قنا
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استقبل اللواء أشرف الداودي محافظ قنا، والدكتور حازم عمر نائب المحافظ المواطنين بمكتبهما صباح اليوم الثلاثاء، للاستماع إلى شكواهم وبحث الحلول المناسبة لها، وذلك بحضور حسن عثمان وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بقنا وسمية حسن مدير تشغيل الشباب بديوان عام المحافظة.

واستمع محافظ قنا لشكوى كل مواطن على حدة، ووعدهم ببحث الشكوى، ووضع الحلول المناسبة لها بما يتوافق مع القانون، وبما يحقق مصلحة المواطن، مشيرا إلى أن المواطنون تقدموا بشكاوى متنوعة ما بين طلبات الحصول على معاش "تكافل وكرامة"، وتظلمات تقنين أراضي، وطلبات خاصة بالتربية والتعليم ، وطلبات علاج على نفقة الدولة، و الحصول على فرصة عمل بالقطاع الخاص، وتم إحالة بعض الطلبات إلى الجهات المختصة لدراستها بصورة عاجلة، والعمل على حلها بشكل سريع.

وأضاف "الداودي" أنه من واجبنا كمسئولين السعى نحو إعطاء كل مواطن حقه مع الحفاظ على حقوق الدولة تأكيدا على مبدأ سيادة القانون، مشيرا إلى أن التواصل مع المواطن بشكل مباشر يحقق مزيد من الشفافية ويبنى جسور الثقة بين المواطن والدولة.

أشرف الداودى محافظ قنا الجهات المختصة التضامن الاجتماعي تكافل وكرامة تقنين أراضي ديوان عام المحافظة علاج على نفقة الدولة وكيل وزارة التضامن