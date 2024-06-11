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الثلاثاء 11 يونيو 2024
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

العالم

وزير الخارجية الأمريكية يحضر مؤتمرًا في الأردن للاستجابة الإنسانية بغزة

وزير الخارجية الأمريكي
وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن
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يحضر وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، مؤتمرًا تستضيفه الأردن، اليوم الثلاثاء، بشأن إيصال المساعدات لقطاع غزة، وذلك في إطار جولته في الشرق الأوسط التي تهدف للتوصل لاتفاق لإنهاء الحرب بين إسرائيل وحركة حماس، بحسب «وكالة الصحافة الألمانية».
 وتنظم كل من الأردن ومصر والأمم المتحدة المؤتمر الذي يطلق عليه «دعوة للعمل: الاستجابة الإنسانية الطارئة لغزة».
ويحضر المؤتمر قادة ووزراء خارجية ومسؤولو 75 دولة، بالإضافة إلى ممثلي المنظمات الدولية بما فيها اللجنة الدولية للصليب الأحمر، بحسب الموقع الإلكتروني للمؤتمر.
 وكان بلينكن استهل جولته الثامنة في الشرق الأوسط صباح أمس الاثنين، بزيارة القاهرة، واجتمع مع الرئيس عبد الفتاح السيسي، الذي شدد على أهمية تضافر الجهود الدولية لإزالة العراقيل أمام إنفاذ المساعدات.
 والتقى بلينكن أمس، رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في القدس.
ومن المقرر أيضاً أن يلتقي وزير الخارجية الأمريكي صباح اليوم بالرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوغ. 

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