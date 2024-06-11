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الثلاثاء 11 يونيو 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

ننشر حركة تداول السفن والحاويات والبضائع العامة في ميناء دمياط

ميناء دمياط
ميناء دمياط
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استقبل ميناء دمياط خلال الـ 24 ساعة الماضية عدد 10 سفن، بينما غادر عدد 13 سفينة، كما وصل اجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء 41 سفينة .

وبلغت حركة الصادر من البضائع العامة 34170 طن تشمل: 400 طن يوريا و4000 طن مولاس و2418 طن أسمنت صب و1100 طن علف بنجر و9360 طن رمل زجاجي و6442 طن أسمنت معبأ و 10450 طن بضائع متنوعة .

كما بلغت حركة الوارد من البضائع العامة 47187 طن تشمل : 800 طن زيت طعام و 6744 طن ذرة و 4553 طن حديد و 900 طن خشب زان و 6200 طن خردة و 5799 طن فول صب و 1791 طن عدس و 5600 طن سكر و 14800 طن فول صويا.
بينما بلغت حركة الصادر من الحاويات 1787 حاوية مكافئة و عدد الحاويات الوارد 99 حاوية مكافئة فى حين بلغ عدد الحاويات الترانزيت 2551 حاوية مكافئة .

ووصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء من القمح 6968 طنًا ،بينما بلغ رصيده في مخازن القطاع الخاص 169744 طنًا  ، بينما بلغت حركة الشاحنات دخولًا وخروجًا عدد 6526 حركة .

ووصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء من القمح 19868 طنًا ،بينما بلغ رصيده في مخازن القطاع الخاص 183622 طنًا .

كما غادر عدد 2 قطار بحمولة إجمالية 2497 طن قمح متجهين إلى صوامع  القليوبية وكوم أبو راضي، بينما بلغت حركة الشاحنات دخولًا وخروجًا عدد 6688 حركة .

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