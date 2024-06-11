ننشر حركة تداول السفن والحاويات والبضائع العامة في ميناء دمياط

استقبل ميناء دمياط خلال الـ 24 ساعة الماضية عدد 10 سفن، بينما غادر عدد 13 سفينة، كما وصل اجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء 41 سفينة .

وبلغت حركة الصادر من البضائع العامة 34170 طن تشمل: 400 طن يوريا و4000 طن مولاس و2418 طن أسمنت صب و1100 طن علف بنجر و9360 طن رمل زجاجي و6442 طن أسمنت معبأ و 10450 طن بضائع متنوعة .

كما بلغت حركة الوارد من البضائع العامة 47187 طن تشمل : 800 طن زيت طعام و 6744 طن ذرة و 4553 طن حديد و 900 طن خشب زان و 6200 طن خردة و 5799 طن فول صب و 1791 طن عدس و 5600 طن سكر و 14800 طن فول صويا.

بينما بلغت حركة الصادر من الحاويات 1787 حاوية مكافئة و عدد الحاويات الوارد 99 حاوية مكافئة فى حين بلغ عدد الحاويات الترانزيت 2551 حاوية مكافئة .

ووصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء من القمح 6968 طنًا ،بينما بلغ رصيده في مخازن القطاع الخاص 169744 طنًا ، بينما بلغت حركة الشاحنات دخولًا وخروجًا عدد 6526 حركة .

ووصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء من القمح 19868 طنًا ،بينما بلغ رصيده في مخازن القطاع الخاص 183622 طنًا .

كما غادر عدد 2 قطار بحمولة إجمالية 2497 طن قمح متجهين إلى صوامع القليوبية وكوم أبو راضي، بينما بلغت حركة الشاحنات دخولًا وخروجًا عدد 6688 حركة .