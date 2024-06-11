إحالة سائق للجنايات لحيازته مواد مخدرة وسلاح ناري بالمطرية

قررت نيابة المطرية، اليوم الثلاثاء، إحالة سائق للجنايات لحيازة كمية من مخدر الحشيش وسلاح ناري بمنطقة المطرية.

وكانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة تلقت معلومات تفيد قيام شخص بحيازة المواد المخدرة، وبعمل التحريات اللازمة وجمع المعلومات تم التوصل إلي المتهم وبأعداد الأكمنة اللأزمة تمكنت قوات الأمن بمديرية أمن القاهرة ضبط سائق له معلومات جنائية وسبق اتهامه بقضايا سرقة بالإكراه وتفتيشه عثر بحوزته كمية من المواد المخدرة بقصد الاتجار.

وعثر بحوزته على كيلو جرام لمخدر الحشيش وأقراص الترامادول – 2 سلاح ناري، وبمواجهته اعترف بحيازته للمضبوطات بقصد الاتجار.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وأخطرت النيابة العامة.